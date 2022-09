I migliori film in streaming tratti dal'opera di Roald Dahl

News Cinema

Lo scrittore gallese nasceva a Cardiff il 13 settembre 1913. Ecco cinque film in streaming ispirati alle sue prodezze letterarie.

Il 13 settembre 1913 nasceva a Cardiff, nel Galles, il genio letterario di Roald Dahl. Dalla sua mente sono uscite alcune delle più importanti storie per giovani lettori mai realizzate, e il cinema in particolar modo americano le ha fatte proprie trasformandole in grandi successi di pubblico e critica. Ecco dunque i migliori film in streaming ispirati dai libri di Roald Dahl. Buona lettura.

Cinque film in streaming tratti dalle opere di Roald Dahl

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

Chi ha paura delle streghe?

La fabbrica di cioccolato

Fantastic Mr. Fox

Il GGG - Il Grande Gigante Gentile

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971)

Partiamo col film di culto che diventa immediatamente un classico del cinema fantastico, adatto ai piccini ma anche per adulti disposti a imparare una o due lezioni su come crescere i propri figli…Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato è ovviamente il veicolo perfetto per un magistrale Gene Wilder, poderoso protagonista che sa essere gioioso, effervescente e cupissimo allo stesso tempo. Momenti di grande cinema d’evasione e altri che arrivano a sfiorare l’horror psicologico. Con le dovute proporzioni, s’intende… Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Chi ha paura delle streghe? (1989)

Un regista ispirato e visionario quale era il grande Nicolas Roeg, una grande attrice sempre pronta alle sfide come Anjelica Huston, una storia adatta ai bambini che non si lasciano spaventare troppo facilmente. Chi ha paura delle streghe? è senza il minimo dubbio una delle migliori trasposizione cinematografica da Roald Dahl, di certo migliore di quella di pochi anni fa diretta da Robert Zemeckis. Film brioso, con grandi trovate di regia e un trucco veramente orripilante. Un classico di fine anni ‘80 per un’attrice impagabile. Da amare (quasi) incondizionatamente. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

La fabbrica di cioccolato (2005)

La Fabbrica di cioccolato: il trailer del film

Ecco arrivare la nuova trasposizione diretta da Tim Burton e interpretata con enorme senso del personaggio dal suo attore-feticcio Johnny Depp. Questa versione de La fabbrica di cioccolato è uno spettacolo maestoso e bizzarro, che contiene tutta l’inventiva del cineasta per scenografie e ambientazioni follemente originali. Ricorda alla lontana il suo Beetlejuice, ma senza l’effervescenza del precedente. Un film ottimamente orchestrato, che ottiene con merito l’applauso della critica e il successo al botteghino. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.

Fantastic Mr. Fox (2009)

Fantastic Mr. Fox: Il trailer del film d'animazione diretto da Wes Anderson

Qui siamo davvero dalle parti del capolavoro: Wes Anderson adopera a modo tutto suo Roald Dahl, costruendo una commedia esistenziale che vede protagonista la volpe ladroncella magnificamente doppiata da George Clooney. Fantastic Mr. Fox è perfetto per i bambini poiché la stop-motion è straordinaria, ma storia e personaggi posseggono la profondità adulta e malinconica dei grandi film dell’autore texano. Con un finale scoppiettante e un messaggio assolutamente non scontato. Magnifico esempio di cinema d’animazione a tutto tondo. Meritava l’Oscar nella categoria e forse anche qualcun altro. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il GGG - Il Grande Gigante Gentile (2016)

Il GGG - Il Grande Gigante Gentile: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Anche uno dei grandi autori contemporanei come Steven Spielberg arriva ad adattare per il grande schermo una storia di Roald Dahl. Il GGG - Il Grande Gigante Gentile è senza dubbio uno dei suoi lungometraggi ultimi maggiormente fantasioso e appassionato, ma anche drammatico nei sottotesti e con delle idee di regia tutt’altro che votate al semplice spettacolo. Mark Rylance come gigantesco protagonista (in tutti i sensi…) e gli effetti speciali fanno di questo progetto - non uno dei migliori di Spielberg ma forse troppo sottovalutato - una piccola grande anomalia da vedere con curiosità e senso del cinema. Tra passato e futuro, un film con un cuore comunque pulsante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.