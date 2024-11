I migliori film in streaming interpretati da Whoopi Goldberg

News Cinema

Compie oggi 69 anni l'indimenticabile interprete de Il colore viola e Ghost, per cui ha vinto l'Oscar. Eccovi i suoi cinque film in streaming che preferiamo.

Facciamo oggi gli auguri di buon compleanno - 69 candeline spente - alla grande Whoopi Goldberg, una delle attrici americane più dotate e importanti negli anni ‘80 e nel decennio successivo. Lanciata da Steven Spielberg grazie a una delle performance più emozionanti della storia del cinema, la Goldberg si è in seguito affermata come caratterista dotata di enormi doti comiche e di un carisma fuori dal comune davanti alla macchina da presa. Qui sotto vi proponiamo i suoi cinque film in streaming da riscoprire. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Whoopi Goldberg

Il colore viola

Ghost - Fantasma

Bolle di sapone

Sister Act - Una svitata in abito da suora

Ragazze interrotte

Il colore viola (1985)

Senza alcun dubbio uno degli esordi più folgoranti della storia del cinema. L’interpretazione della Goldberg di Celie ne Il colore viola non era soltanto da nomination, ma strameritata la statuetta. La sola sequenza della maledizione al marito abusivo interpretato da Danny Glover è di una potenza emotiva difficile da spiegare. Delle undici candidature - tutte incredibilmente andate a vuoto - manca addirittura quella per la miglior regia a Steven Spielberg. Insomma, questo adattamento da Alice Walker, nonostante sia un film stupendo e doloroso, venne osteggiato come peggio non si poteva. Che dire? Guardatelo o guardatelo e capirete…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Ghost - Fantasma (1990)

Quasi fuori dal nulla Jerry Zucker tira fuori la perla romantica fantastica che fa innamorare una generazione di spettatori. Patrick Swayze e Demi Moore sono i protagonisti di Ghost - Fantasma, opera che possiede una sceneggiatura spumeggiante e premiata con l’oscar, così come la sua irruenta e frizzante attrice non protagonista Whoopi Goldberg. Una statuetta che le era precedentemente stata tolta senza alcun motivo adesso le viene assegnata quasi di diritto. Ci si diverte, ci si intenerisce, si ammira una New York affascinante ed energetica. Film di culto, grandissimo successo di pubblico. A suo modo, specchio fedele di quel tempo e quel modo di fare cinema di intrattenimento. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW, Paramount +.

Bolle di sapone (1991)

Michael Hoffman mette in piedi questa satira delle produzioni televisive seriali per il grande pubblico che possiede un cast a dir poco straordinario. Oltre alla Goldberg ci sono infatti una serie di attori al meglio delle loro (allora) possibilità comiche. Bolle di sapone è infatti interpretato da Kevin Kline, Sally Field, Robert Downey Jr., Cathy Moriarty. Come parodia di un mondo mediatico effimero ma brutale sotto la superficie, il film funziona davvero a meraviglia. Ci si diverte con i toni graffianti, alcuni dialoghi sono ottimamente scritti, il tono generale è sicuramente divertente e divertito. Da vedere in spensieratezza e godersi in particolar modo un cast incredibilmente affiatato. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Sister Act - Una svitata in abito da suora (1992)

Protagonista assoluta di questa commedia musicale scatenata e a tratti davvero irriverente, la Goldberg offre una performance dalla verve comica inimitabile. Emile Ardolino dirige Sister Act - Una svitata in abito da suora con la necessaria freschezza e uno sguardo sbarazzino. Accanto alla magnifica protagonista due attori di lusso come Harvey Keitel e l’intramontabile Maggie Smith, la quale offre tutta la propria eleganza e dolcezza a un personaggio altrettanto indimenticabile. Il pubblico continua a gradire tributa alla Goldberg l'ennesimo grande incasso al botteghino. Da gustare tutto d’un fiato, ci si diverte un mondo. Disponibile su Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Ragazze interrotte (1999)

A supporto delle attrici protagoniste che interpretano le ragazze “prigioniere” dell’istituto, Whoopi Goldberg ci regala una prova drammatica di spessore. Diretto da un James Mangold come sempre solido e preciso nel racconto, Ragazze interrotte vede protagonista un'intensa Winona Ryder e a supporto una Angelina Jolie che arriva agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Film intenso, non sempre scandito dal giusto ritmo ma indubbiamente sentito. Una sorta di Qualcuno volò sul nido del cuculo per quella generazione, ovviamente non ai quei livelli. Comunque di caratura emotiva. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix.