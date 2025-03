I migliori film in streaming interpretati da Toni Collette, protagonista di Mickey 17

News Cinema

L'amata attrice australiana figura nel cast dell'atteso film di Bon Joon-ho. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

Nel cast dell’atteso - e discusso - Mickey 17 di Bong Joon-ho in arrivo nelle nostre sale cinematografiche troviamo anche Toni Collette, senza dubbio una delle caratteristiche più amate della Hollywood contemporanea. Capace di affrontare con efficacia qualsiasi genere, dalla commedia al dramma, dal thriller all’horror, l’attrice australiana ha ottenuto fino a oggi una sola nomination all’Oscar, pur avendo fornito prove di spessore per più di un regista di primaria importanza. Eccovi qui sotto come al solito i cinque film in streaming con cui intendiamo ripercorrere il meglio della sua carriera. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Toni Collette, protagonista di Mickey 17

Il sesto senso (1999)

Dopo il successo de Le nozze di Muriel che ne ha lanciato la carriera, la Collette viene chiamata da M. Night Shyamalan a interpretare la madre del giovane protagonista Haley Joel Osment. L’interprete risponde con una prova di rara compostezza e spessore che la porta a ricevere la nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Altre cinque ne ricevono Il sesto senso, tra cui quelle per il miglior film, la regia, la sceneggiatura e a Osment come non protagonista. Grande horror con un finale sconvolgente, che diventa il passaparola dell’anno e sfiora i 300 milioni di dollari d’incasso soltanto negli Stati Uniti. Oggetto di culto se ce n'è uno. Sconvolgente e realizzato con grandissima lucidità. Nel cast anche Olivia Williams e ovviamente il grande protagonista Bruce Willis. Disponibile su Rakuten TV.

About a Boy - Un ragazzo (2002)

Altro ruolo di madre, questa volta con seri problemi di depressione, che consente alla Collette di esplorare una figura femminile complessa e toccante, il lato drammatico di una commedia umana di enorme dolcezza e sincerità. Hugh Grant and Nicholas Hoult sono affiatatissimi protagonisti di About a Boy - Un ragazzo, trasposizione cinematografica di uno dei migliori romanzi di Nick Hornby che non a caso arriva alla candidatura all’oscar per l’adattamento. Momenti di rarissima intensità emotiva per un film davvero riuscito, in cui la Collette offre un supporto prezioso e non stereotipato. Da vedere e amare senza riserve. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

In Her Shoes - Se fossi lei (2004)

Anche se non ha avuto il successo che meritava, abbiamo selezionato questa commedia diretta dal compianto e sottovalutato Curtis Hanson perché offre alla Collette la possibilità di recitare insieme alla leggenda vivente Shirley MacLaine. In Her Shoes - Se fossi lei offre anche duetti spassosi con la coprotagonista Cameron Diaz, in un film intelligente e piuttosto gentile che propone ritratti femminili a tutto tondo. Spigliato, allegro e insieme capace di andare in profondità, il lungometraggio merita senza dubbio una seconda possibilità per una serata in spensieratezza e voglia di coccolarsi. Riuscito. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Little Miss Sunshine (2006)

Uno dei titoli di culto di inizio millennio. Jonathan Dayton e Valerie Farris dirigono un road-movie che vede protagonista una famiglia di sconclusionati che vuole portare la loro piccina a un concorso di bellezza. Little Miss Sunshine è un baraccone di personaggi umanissimi e irresistibili, un concentrato di grandi trovate di scrittura e di interpretazioni memorabili. Oltre alla Collette ancora una volta madre bravissima e iconoclasta troviamo anche Steve Carell, Greg Kinnear, Paul Dano, Abigail Breslin e un grandioso Alan Arkin che arriva all’Oscar come attore non protagonista, bissato da quello per la sceneggiatura. Con un finale commovente e spassoso allo stesso tempo. Film epocale. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley (2022)

La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Partecipazione straordinaria in un film assolutamente sottovalutato, un incubo che racconta l'America nel suo lato buio e violentissimo. Bradley Cooper conduce La fiera delle illusioni con carisma e ferocia. Accanto a lui Cate Blanchett, Rooney Mara, Richard Jenkins, David Strathairn, Willem Dafoe, Tim Blake Nelson e tutti gli altri offrono il meglio a un regista finissimo come Guillermo del Toro. Nomination all’Oscar per il miglior film e altre tecniche, ma lo spessore anche emotivo de La fiera delle illusioni - Nightmare Alley è davvero sorprendente e poderoso. Da vedere e gustare tutto d’un fiato. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.