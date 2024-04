I migliori film in streaming interpretati da Rooney Mara

News Cinema

La talentuosa attrice candidata due volte all'Oscar compie oggi 39 anni. Eco i film in streaming che l'hanno resa un nome di punta del cinema americano di oggi.

Compie oggi 39 anni la talentuosa Rooney Mara, certamente una delle attrici maggiormente apprezzate della nuova generazione di cinema americano, e con pieno merito. Candidata già due volte al premio Oscar, la Mara ha girato alcuni dei film più acclamati degli ultimi anni con autori di primissimo piano. ecco i cinque film in streaming che a nostro avviso ne hanno definitivamente decretato il talento a tutto tondo. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Rooney Mara

The Social Network

Millennium - Uomini che odiano le donne

Carol

La fiera delle Illusioni - Nightmare Alley

Women Talking - Il diritto di scegliere

The Social Network (2010)

The Social Network: Nuovo trailer del film basato sulla storia dei fondatori di Facebook

La sequenza che apre The Social network è puro concentrato di Aaron Sorkin, e al tempo stesso indaga la relazione tra uomo e donna con una precisione certosina. Rooney Mara la fronteggia insieme al protagonista Jesse Eisenberg riuscendo a creare un duello psicologico ammirevole. Con questa partenza il film di David Fincher sulla fondazione di Facebook non poteva che diventare oggetto di culto, arrivando a sfiorare l’Oscar come miglior film e ottenendo tre statuette tra cui quella per la sceneggiatura non originale. tutti si iniziano a interessare a quest’attrice minuta ma intensa. E il bello deve ancora venire…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Millennium - Uomini che odiano le donne (2011)

Millennium - Uomini che odiano le donne: Il nuovo trailer italiano del film di David Fincher

Per la versione americana - difficile definirlo un remake…- del grande successo letterario di Stieg Larsson, David Fincher chiama ancora la Mara accanto a un nerboruto Daniel Craig. Grazie alla loro alchimia ferocissima e grazie a un montaggio portentoso Millennium - Uomini che odiano le donne diventa un film trascinante, che esplora con profondità ma anche orrore le pieghe nascoste dell’animo umano. La Mara costruisce un personaggio magnifico, che le regala la nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista. All’interno del cinema di genere mainstream, un diamante grezzo d’autore. A tratti portentoso. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Carol (2015)

Carol: Il trailer italiano del film - HD

Pochi autori contemporanei sanno raccontare le pieghe dell’animo femminile quanto Todd Haynes. Adattamento da una novella di Patricia Highsmith, Carol regala alla Mara la seconda nomination all’Oscar - questa volta come non protagonista - ma soprattutto dei duetti incredibili con Cate Blanchett. Melodramma in costume che sfida le convenzioni come le sue due eroine, il film vede bravissimi attori a supporto come Sarah Paulson e un notevole Kyle Chandler. Altro fiore all’occhiello nella filmografia dell’attrice, forse il suo lungometraggio maggiormente centellinato e sfumato. Prove maiuscole, che meritavano la statuetta. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount+.

La fiera delle Illusioni - Nightmare Alley (2021)

La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Al servizio della visione potente e oscura di Guillermo Del Toro, Rooney Mara mette tutta la sua innocenza. In questo modo diventa perfetto contraltare del mefistofelico protagonista Bradley Cooper, bravissimo a impersonare il lato oscuro di questa parabola morale diretta e fotografata alla perfezione. La fiera delle Illusioni - Nightmare Alley si dimostra a nostro avviso il miglior film dell’autore messicano, un universo popolato da “mostri” della mente nascosti dietro la superficie delle cose. Ma neppure poi troppo…Nel cast bravissimi anche Cate Blanchett, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Toni Collette, David Strathairn e molti altri. Nomination all’Oscar per il miglior film, davvero strameritata. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Women Talking - Il diritto di scegliere (2022)

Women Talking - Il diritto di scegliere: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

La Mara interpreta il personaggio maggiormente gentile e univoco di una storia (quasi) tutta al femminile con personaggi che devono vedersela col sopruso, e combatterlo con le armi che posseggono. ovvero con la propria umanità. Sarah Polley adatta e dirige Women Talking - Il diritto di scegliere come un dramma da camera che non va mai sopra le righe, ottenendo il meglio da Jessie Buckley, Frances McDormand, Ben Whishaw e tutto il resto del cast poetico. Film che possiede un messaggio troppo spesso sovraccarico, ma è indubbio che colpisca al cuore. Oscar per la sceneggiatura non originale. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.