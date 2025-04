I migliori film in streaming interpretati da Rooney Mara, oggi splendida quarantenne

News Cinema

L'attrice due volte candidata all'Oscar che compie oggi gli anni ha lavorato con illustri registi e colleghi. Ecco i suoi film in streaming d anon perdere.

Auguriamo oggi buon quarantesimo compleanno alla talentuosa Rooney Mara, che attendiamo curiosi di vedere insieme alla sorella Kate dirette dal grande Werner Herzog in Bucking Fastard. In attesa del nuovo progetto, ripercorriamo la sua carriera attraverso i consueti cinque film in streaming. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Rooney Mara

Millennium - Uomini che odiano le donne

Effetti collaterali

Carol

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

Women Talking - Il diritto di scegliere

Millennium - Uomini che odiano le donne (2012)

Millennium - Uomini che odiano le donne: Il nuovo trailer italiano del film di David Fincher

Dopo essere stata lanciata da David Fincher nella magnifica scena iniziale di The Social Network, l’attrice viene richiamata questa volta come protagonista del suo adattamento cinematografico del best-seller di Stieg Larsson. Interpretato anche da Daniel Craig, Robin Wright e altri caratteristi di primissimo valore, Millennium - Uomini che odiano le donne si rivela un thriller potente e oscuro, che arriva all’Oscar per il miglior montaggio. Per la Mara nel ruolo di Lisbeth Salander invece arriva la candidatura come miglior attrice protagonista. Riconoscimento strameritato per un film avvincente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Effetti collaterali (2013)

Effetti collaterali: Il trailer italiano del film di Steven Soderbergh

Dopo Fincher, collaborazione eccellente con Steven Soderbergh in uno dei suoi lungometraggi maggiormente sottovalutati, in realtà capace di creare nello spettatore un senso di tensione e paranoia piuttosto convincente. Effetti collaterali vede altri protagonisti Jude Law, Catherine Zeta Jones e Channing Tatum. L’atmosfera è notevole, i colpi di scena di trama riusciti, le interpretazioni carismatiche ed efficaci. Buon prodotto di genere per un cineasta asciutto e preciso. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Carol (2015)

Carol: Il trailer italiano del film - HD

Seconda nomination all’Oscar, questa volta come non protagonista, per un’interpretazione che si fonde con pienezza e amore con quella della grandiosa Cate Blanchett. Todd Haynes dirige questo adattamento da Patricia Highsmith con una cura dei particolari e una capacità di approfondire i personaggi davvero ammirevole. Carol è un melodramma intenso ed elegante, che si trasforma in uno dei migliori film dell’anno. Nel cast anche un bravissimo Kyle Chandler nel ruolo del marito borghese che non capisce più la moglie. Film davvero affascinante ed emotivamente struggente. Bellissimo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley (2021)

La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Come personaggio che rappresenta tutta l’innocenza possibile in un mondo già rovinato dal lato oscuro dell’animo umano, la Mara si rivela perfetto contraltare di un magnifico Bradley Cooper. Ma La fiera delle illusioni - Nightmare Alley è anche Cate Blanchett, Toni Collette, David Strathairn, Willem Dafoe, Tim Blake Nelson, Richard Jenkins e molti altri. E ovviamente Guillermo del Toro, che dirige questo noir della mente umana con eleganza e senso del macabro. Film enormemente sottovalutato, che avrebbe meritato ben altro successo. Nomination all’Oscar come miglior film, strameritata. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Women Talking - Il diritto di scegliere (2022)

Tornata dietro la macchina da presa per questa storia tutta al femminile - con l’eccezione di un magnifico Ben Whishaw - Sarah Polley dirige un film da camera che mette in scena personaggi femminili complessi ed emozionanti, alle prese con drammi personali dentro un tessuto sociale abusivo e violento. Oltre a una dolcissima Mara Women Talking - Il diritto di scegliere vede protagoniste anche Jessie Buckley, Claire Foy, Frances McDormand e molte altre attrici di talento prezioso. Film molto parlato, preciso e sincero, che risplende grazie alle sue attrici fantastiche. Nomination all’Oscar per il miglior film, statuetta ottenuta dalla Polley per la sceneggiatura non originale. Da vedere assolutamente. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.