I migliori film in streaming interpretati da Paul Giamatti

Compie oggi 57 anni il grande attore recentemente candidato all'Oscar per The Holdovers - Lezioni di vita. Ecco i suoi film in streaming da noi preferiti.

Compie oggi 57 anni Paul Giamatti, a nostro avviso un dei due, tre migliori attori americani viventi. La sua capacità di restituire la verità spesso problematica dell’uomo comune, sia nei ruoli da protagonista che in quelli da caratterista e comprimario, è una qualità che appartiene agli interpreti di spessore. Sotto questo punto di vista Giamatti è oggi inarrivabile,come dimostrano i cinque film in streaming selezionati per rendergli il nostro doveroso tributo. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Paul Giamatti

Sideways - In viaggio con Jack

Cinderella Man - Una ragione per lottare

Lady in the Water

Private Life

The Holdovers - Lezioni di vita

Sideways - In viaggio con Jack (2004)

Dopo l’exploit indipendente di American Splendor, ecco arrivare la definitiva conferma della bontà artistica di Giamatti con un ruolo che vale una carriera. A regalarglielo Alexander Payne, che adatta Sideways - In viaggio con Jack facendone il manifesto di una generazione di “sconfitti”. Insieme a Thomas Haden Church, Sandra Oh e Virginia Madsen Giamatti compone un quartetto indimenticabile in un film che parla dei piccoli fallimenti della vita in maniera gentile ma estremamente profonda e veritiera. La sequenza in cui Mile prende i soldi dal cassetto della madre e quella del fast-food sono semplicemente strazianti. Oscar per la sceneggiatura, nomination al film e alla regia. Nemmeno la candidatura per Paul, inconcepibile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Cinderella Man - Una ragione per lottare (2005)

Cinderella man - Una ragione per lottare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

A supporto di un enorme Russell Crowe Giamatti offre il meglio delle sue sterminate doti di spalla, con una prova irruenta e umanissima che gli vale la nomination all’oscar come non protagonista. Solo loro due l’anima profonda e dolorosa di Cinderella Man - Una ragione per lottare, biopic pugilistico che Ron Howard dirige magnificamente, con visione populista nel senso assolutamente migliore del termine. grande affresco che per nulla edulcora un momento difficile dell’America, di cui Jim Braddock diventa simbolo per una rinascita comune invece che individuale. Film potente e sottovalutato, merita di essere ricordato a lungo. Disponibile su Apple Itunes, Disney +.

Lady in the Water (2006)

L’importanza fondamentale della narrazione come contatto umano, come interazione tra persone. Questo il nocciolo di Lady in the Water, che Giamatti esprime perfettamente nella sequenza più commovente del film, quella del salvataggio di una Bryce Dallas Howard in fin di vita. M. Night Shyamalan abbandona il climax a sorpresa per una narrazione che invece predilige l’aspetto quasi dottrinale. creando una “favola nera” di enorme impatto emotivo. Critica e pubblico storcono il naso, e a torto. Le musiche di James Newton Howard sono poi la cornice perfetta e splendida per un film magari anche "incompiuto" ma realmente vibrante. Da incorniciare. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Private Life (2018)

Private Life: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Insieme a una superba Kathryn Hahn - altra attrice di stature superiore - Giamatti forma una coppia verissima ed emozionante, alla ricerca di una famiglia che non arriva. Private Life è cinema newyorkese nel senso migliore del termine, uno spaccato ricco di sfumature dove la dolcezza dei rapporti umani supera anche le avversità di una mancanza. Scene di sopita intensità, momenti di grande cinema degli affetti per uno dei migliori film “indie” prodotti da Netflix. Da amare assolutamente, propone un rapporto di coppia davvero ammirevole per scrittura, interpretazione e disegno psicologico. Una delle interpretazioni più forti e centellinate dei due attori protagonisti, accomunati in un lungo applauso. Disponibile su Netflix.

The Holdovers - Lezioni di vita (2023)

The Holdovers - Lezioni di vita: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Alexander Payne con Paul Giamatti - HD

Chiudiamo con il suo ultimo film che gli regala la prima nomination all’Oscar come miglior attore protagonista, e avrebbe dovuto consegnare anche la Statuetta. Perché Giamatti lavora al personaggio sempre in bilico tra macchietta e realtà con una finezza che anche quando si fa istrionica non esagera mai. È lui il cuore dilaniato e sanguinante di The Holdovers - Lezioni di vita, ritorno alla collaborazione con Alexander Payne in gran forma. Dramma dolceamaro di perfetta calibrazione emotiva, con un finale preciso e personaggi profondi. Davvero riuscito questo piccolo grande film che fa vibrare il cuore, scalda anche quando punge nel profondo. Il dolore di vivere raccontato al meglio, così come un momento storico davvero difficile per l’America. Uno dei migliori film dell’anno. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.