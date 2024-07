I migliori film in streaming interpretati da Kevin Bacon

News Cinema

Il simpatico attore che compie oggi 66 anni venne lanciato negli anni '80 da Footloose. Da quel momento ha inanellato una serie di grandi successi, tra i quali i film in streaming che trovate qui sotto.

Compie oggi 66 anni l’intramontabile Kevin Bacon, uno degli attori davvero più simpatici che abbiano attraversato gli ultimi quarant’anni di cinema americano. Capace di divertirsi dentro il cinema di genere, e all’occasione di sfornare prove di grande valore quando chiamato a interpretare personaggi maggiormente seri, Bacon ha costruito negli anni una carriera variegata e briosa. Non è mai stato candidato all’Oscar, ma in almeno un’occasione avrebbe davvero meritato la segnalazione per uno dei cinque film in streaming che trovate qui sotto. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Kevin Bacon

Footloose

Tremors

Apollo 13

Echi mortali

Mystic River

Footloose (1984)

Dopo qualche apparizione da gregario in film di cassetta, Bacon esplode letteralmente nel grande successo di pubblico diretto dal grande artigiano Herbert Ross. Accanto a lui recitano Lori Singer, Chris Penn e due grandi caratteristi come Dianne Wiest e John Lithgow. Footloose diventa immediatamente oggetto di culto, un dramma giovanile che canzoni memorabili e una sequenza finale da brividi. Divertente, con un sottofondo amaro e importante. La carriera di Kevin Bacon è in rampa di lancio, e l’attore non si fermerà di fronte sa nulla. Musical memorabile, tra i titoli maggiormente freschi di quel decennio. Disponibile su Sky, Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Tremors (1990)

Una cittadina nel deserto piena di personaggi gustosi, un’orda di vermoni giganti affamati e distruttori. Bacon e Fred Ward guidano questo piccolo film di fantascienza con la giusta dose di ironia. Effetti speciali all’amatriciana, idee di sceneggiatura frizzanti, il lato comico ottimamente dosato. Tremors diventa con gli anni uno di quei lungometraggi oggetto di culto, genera svariati sequel e soprattutto continua a divertire il pubblico di affezionati alla fantascienza di serie B. Certo, ultimamente sono arrivati i vermi giganti di Dune, ma fino ad allora questi dettavano legge…Da gustare con popcorn e Coca-Cola ghiacciata, il divertimento è garantito. Disponibile su Sky, Google Play, Apple Itunes, Netflix, NOW.

Apollo 13 (1995)

Nel grande film di Ron Howard Bacon dimostra di sapersi mettere al servizio di un maestoso Tom Hanks e del resto del cast fornendo una prova sostanziosa. Gary Sinise, Bill Paxton, Ed Harris e tutti gli altri fanno di Apollo 13 uno spettacolo davvero emozionante, costruito su una sceneggiatura magnifica e messo in scena con la necessaria competenza da un cineasta sempre apprezzabile. Arriva la nomination all’Oscar per il miglior film e le statuette per il montaggio e il sonoro. Successo mondiale che conferma la caratura di bacon anche come non protagonista. Disponibile su Sky, Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Echi mortali (1999)

In questo horror ispirato dal grande scrittore Richard Matheson Kevin Bacon mette al servizio del proprio personaggio tutto il suo fascino ambiguo e inquietante. Esordio alla regia del famigerato sceneggiatore David Koepp, Echi mortali si rivela una delle sorprese di genere di quel periodo, perché prima di tutto spaventa moltissimo ma anche perché possiede una storia ottimamente strutturata e piuttosto credibile. Operazione a basso budget ma dalle molte idee vincenti, un film “piccolo” nella sostanza ma grosso nell’ambizione. A noi a suo tempo convinse totalmente. Spiazza e fa saltare sulla poltrona. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Mystic River (2003)

L’Oscar come attore non protagonista andò a Tim Robbins, ma a nostro avviso al suo posto avrebbe dovuto assolutamente esserci Kevin Bacon, sicuramente anche migliore del protagonista Sean Penn, anch’egli insignito della statuetta. Clint Eastwood sfrutta la sceneggiatura di Brian Helgeland tratta da Dennis Lehane per realizzare un capolavoro destinato a rimanere. Mystic River diventa una ballata funebre e bellissima sul passato che non lascia scampo, in cui la violenza subita si ripercuote sul presente e sulle proprie azioni. Nomination per film e regia, al lungometraggio nettamente migliore del 2003. Uno dei film eterni del suo autore, in cui Bacon risplende davvero di luce propria con una prova sommessa e vibrante. Da applausi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.