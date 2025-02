I migliori film in streaming interpretati da Jesse Eisenberg, autore di A Real Pain

News Cinema

Arriva nelle nostre sale il secondo film da regista di Eisenberg, per cui ha ottenuto la candidatura all'Oscar per la miglior sceneggiatura. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

Arriva nelle sale italiane il celebrato A Real Pain, scritto diretto e interpretato da Jesse Eisenberg. Candidato a due premi Oscar "pesanti" come quello per la miglior sceneggiatura originale e per il miglior attore non protagonista - il favoritissimo Kieran Culkin - il film conferma lo sguardo originale e vagamente surreale del suo autore. È proprio a Eisenberg che vogliamo quindi dedicare i nostri consueti cinque film in streaming. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Jesse Eisenberg, autore di A Real Pain

Il calamaro e la balena (2006)

Il primo cineasta a puntare con decisione su Eisenberg è Noah Baumbach, che lo chiama a interpretare il problematico figlio di Laura Linney e Jeff Daniels, coppia di intellettuali ormai prossima la divorzio. Commedia di caratteri e situazioni che riscuote un enorme consenso da parte della critica, Il calamaro e la balena conferma il talento del regista e sceneggiatore nella costruzione di psicologie complesse e insieme buffissime. Ottime interpretazioni per un film che si impone tanto da arrivare alla nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Forse un po’ sopravvalutato, ma comunque pungente. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

The Social Network (2010)

The Social Network: Nuovo trailer del film basato sulla storia dei fondatori di Facebook

Aaron Sorkin alla sceneggiatura, David Fincher alla regia per uno di quei film che definiscono un anno di cinema. E Jesse Eisenberg come protagonista interpreta un Mark Zuckerberg tanto geniale quanto ambiguo, e lo fa con una performance notevole che gli vale la candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista. In The Social Network recitano anche Rooney Mara nel magnifico prologo, Andrew Garfield, Justin Timberlake e un altro gruppo di attori affiatatissimi. Dialoghi scoppiettanti, regia controllata, musiche potenti per un’opera di sostanza e forma inimitabili. Arrivano tre Oscar in totale ma non quelli per il film e la regia. Erroraccio da parte dell’Academy. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Now You See Me - I maghi del crimine (2013)

Now You See Me - I maghi del crimine: Il trailer italiano del film

Uno dei film mainstream più divertenti e originali del nuovo millennio, con scene spassose e una trama che funziona davvero a meraviglia. Now You See Me - I maghi del crimine viene condotto da Eisenberg con maestria e carisma, ma quando hai accanto colleghi come Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Michael Caine, Dave Franco e Isla Fisher, tutti brillano davvero di luce propria. Enorme successo di pubblico, e una volta tanto assolutamente meritato. Il finale è una sorpresa spassosa, tutto funziona davvero in questo meccanismo spettacolare oliato a puntino. Peccato il sequel sia stato molto inferiore. Terzo capitolo in arrivo…Disponibile su Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Night Moves (2013)

Night Moves: Clip del film con Jesse Esienberg e Dakota Fanning

Il thriller di stampo ecologista diretto con mano sicura da Kelly Reichardt offre a Eisenberg uno dei personaggi maggiormente complessi e oscuri della sua carriera. Il gruppo di militanti che compie l’atto terroristico destinata a cambiare la loro vita è interpretato anche da Peter Sarsgaard e una notevole Dakota Fanning. Night Moves parte con un ritmo precisissimo e pian piano sprofonda dentro un vortice di paranoia e crimine. Atmosfere soffocanti e allucinate sviluppate attraverso una messa in scena minimalista ma efficacissima. Un film ostico ma potente, che dimostra il valore di tutti coloro che vi abbiano partecipato. Disponibile su Amazon Prime Video.

The End of the Tour (2015)

The End of the Tour: Il trailer italiano del film - HD

Uno dei film maggiormente sottovalutati dei nostri tempi, quello diretto da James Ponsoldt. Il dialogo sincero e straziante tra lo scrittore David Foster Wallace, magnificamente interpretato da Jason Segel, e il giornalista che ha invece il volto di Eisenberg, diventa una riflessione sulla creatività che si scontra con la vita di tutti i giorni, le piccole ipocrisie da sopportare per chi possiede una sensibilità fin troppo acuta. The End of the Tour si rivela un magnifico studio di caratteri, toccante e preciso, con momenti di cinema davvero sincero e intimista. Bravissimi i due protagonisti, ottima la scrittura sommessa e anche la regia controllata. Una perla nascosta di riscoprire assolutamente. Disponibile su Apple Itunes.