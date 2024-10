I migliori film in streaming interpretati da Jeff Goldblum

News Cinema

L'iconico attore che compie oggi 72 anni è attivo fin dalla prima metà degli anni '70. Ecco i suoi film in streaming che ammiriamo maggiormente.

Compie oggi 72 anni Jeff Goldblum, uno degli attori più conosciuti e apprezzati del cinema americano contemporaneo. Capace di passare con estrema disinvoltura e ironia attraverso i generi e i toni, Goldblum ha realizzato a partire dagli anni ‘70 una serie di film di culto - soprattutto legati al fantastico - che lo hanno affermato come star di prima grandezza. Clamorosamente mai candidato all’Oscar, quando a nostro avviso meritava almeno un paio di segnalazioni, l’attore ha lavorato con molti dei maggiori cineasti americani contemporanei, come confermano i cinque film in streaming qui sotto. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Jeff Goldblum

Terrore dallo spazio profondo

Il grande freddo

Tutto in una notte

La mosca

Adam Resurrected

Terrore dallo spazio profondo (1978)

Dopo essere stato lanciato da Robert Altman, Goldblum entra a far parte del cast di uno degli altri grandi capolavori degli anni ‘70. Philip Kaufman dirige Terrore dallo spazio profondo con un’intensità emotiva e una sagacia estetica ammirevoli, sfruttando al meglio il senso di paranoia dell’epoca. Donald Sutherland, Leonard Nimoy, Veronica Cartwright e tutti gli altri sono perfetti per rendere questo horror di fantascienza un qualcosa di memorabile, a nostro avviso di gran lunga il miglior adattamento, anche migliore dell’originale di Don Siegel. Scene di trasformazione deliranti, angoscia quasi insostenibile, un finale che più nichilista non si potrebbe. Opera unica e agghiacciante. Disponibile su CHILI, Apple Itunes.

Il grande freddo (1983)

Lawrence Kasdan chiama Goldblum dentro un altro cast assolutamente prestigioso, che fa di questo dramma generazionale un titolo da ricordare negli anni. Il grande freddo racconta di un gruppo di amici persi come singoli e ritrovati come gruppo, come entità sociale ma soprattutto psicologica. Kevin Kline, William Hurt, Glenn Close, Jobeth Williams e tutti gli altri fanno de Il grande freddo un capolavoro di umanità, di sentimenti comprensibili, di frustrazioni quotidiane. Nomination all’Oscar per il miglior film, l’attrice non protagonista (Close) e per la sceneggiatura. Se pure uno tra Hurt e Goldblum l’avesse conquistata sarebbe stato assolutamente dovuto. Ancora oggi straziante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Tutto in una notte (1985)

Tutto lo stile di recitazione surreale, soffuso di Goldblum si presta perfettamente a questo personaggio costantemente in bilico tra sogno e realtà frizzante, Accanto a Michelle Pfeiffer, l’attore regala a Tutto in una notte il necessario piglio per farne un oggetto di culto stonato e prezioso. Come al solito una serie di cammeo irresistibili nel cinema di John Landis, su tutti quello del grande “Duca Bianco” David Bowie. Forse uno dei film meno ricordati del cineasta, ma comunque meritevole di essere apprezzato in quanto capace di regalare un’energia tutta sua, diluita e sorniona come il perfetto protagonista. Notevole il finale, una rivisitazione del genere da applausi. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La mosca (1986)

La trasformazione fisica ma soprattutto psicologica di Seth Brundle viene delineata da Goldblum attraverso una performance che avrebbe assolutamente criticato la nomination all’Oscar, se non addirittura il premio. È lui il cuore de La mosca, discesa negli inferi della metamorfosi che David Cronenberg costruisce con la precisione di un entomologo. Geena Davis e John Getz a supporto sono formidabili, ma il palcoscenico è davvero tutto di un Goldblum sontuoso, violento, respingente e tragico. Il finale è straziante, il percorso visivo creato dal cineasta è un qualcosa che non si può dimenticare, anche per i non amanti del genere. Oscar per il miglior trucco, meritava un’altra valanga di candidature. Uno dei migliori film degli anni ‘80 in assoluto, fuori anche dal genere. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, TIMVision, Disney +.

Adam Resurrected (2009)

Paul Schrader decise di portare sul grande schermo una delle psicologie più complesse e disorientanti della sua grande carriera, e affida a Goldblum un personaggio che l’attore sa riempire col suo consueto istrionismo ma anche enorme senso della tragedia. I duetti con Willem Dafoe sono atroci, il doppio piano temporale funziona al meglio per costruire una psicologia devastata e perfettamente comprensibile. Adam Resurrected è un pugno allo stomaco e insieme un dramma di enorme potenza emotiva. Numerosi momenti di cinema penetrante, complesso, aperto al dibattito. Uno dei film “nascosti” di Schrader davvero da rivedere e amare. Disponibile su Amazon Prime Video.