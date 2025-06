I migliori film in streaming interpretati da Javier Bardem, nel cast di F1

News Cinema

L'attore spagnolo premio Oscar recita al fianco del protagonista Brad Pitt. Ecco alcuni dei suoi film in streaming che amiamo particolarmente.

Dal momento che F1 - The Movie con protagonista Brad Pitt si appresta a sbarcare nelle sale di tutto il mondo, vogliamo focalizzare gli odierni cinque film in streaming su Javier Bardem, membro del cast che siamo sicuri contribuirà ad evolvere la qualità artistica del prodotto con la sua interpretazione. Attore di presenza scenica davvero unica, Bardem dopo i molti successi in patria si è affermato anche a Hollywood, ottenendo oltre ai molti successi di critica e pubblico anche quattro candidature all’Oscar e una statuetta. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Javier Bardem, nel cast di F1 - The Movie

Carne tremula

I lunedì al sole

Mare dentro

Non è un paese per vecchi

Skyfall

Carne tremula (1997)

L’affermazione internazionale per Bardem arriva grazie a Pedro Almodovar, che lo vuole a fianco di una intensa Francesca Neri per uno dei suoi melodrammi maggiormente riusciti. Carne tremula infatti è un triangolo amoroso che parla di politica, rimpianti, la storia della Spagna e le sue contraddizioni con il solito stile coraggioso dell’autore premio Oscar. Un lungometraggio che parte con un prologo bellissimo (come spesso Almodovar sa fare) e si dipana poi grazie a una sceneggiatura molto solida. La prova di Bardem è encomiabile, il suo spessore emotivo e il carisma sono di primissima qualità. Film compassato e notevole. Disponibile su Rakuten TV, Google Play.

I lunedì al sole (2002)

Secondo noi uno dei migliori film europei di questo millennio, e senza alcun dubbio una delle migliori prove della carriera di Javier Bardem. Storia di un gruppo di lavoratori finiti in cassa integrazione, di come passano il tempo senza lavoro, di quanto soffrono anche - anzi soprattutto - quando rimangono in silenzio - I lunedì al sole è un melodramma con momenti di commedia strazianti, un film verissimo e palpitante, stracolmo di personaggi da brividi. Accanto a Bardem un bravissimo Luis Tosar, la sorpresa del film. Da amare incondizionatamente. Disponibile su CHILI.

Mare dentro (2004)

Vincitore dell’Oscar come miglior film straniero, premiato a Venezia con il Gran Premio Speciale della Giuria e la Coppa Volpi per il miglior attore, il film diretto da Alejandro Amenabar si poggia interamente sulle spalle possenti di un Javier Bardem appassionante. Recitando quasi solamente sdraiato su un letto e immobile, l’attore regala un prova maestosa. sottile e insieme istrionica. Il meglio del suo repertorio per un lungometraggio che scava dentro, arriva al cuore, ipnotizza la mente. Doloroso e necessario, Mare dentro è uno dei film che ti costringono a prendere posizione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Non è un paese per vecchi (2007)

Non è un paese per vecchi: Trailer del film diretto dai fratelli Coen

Il capolavoro dei fratelli Coen tratto dal romanzo omonimo di Cormac McCarthy regala a Bardem l’Oscar come miglior attore non protagonista, oltre che vincere le statuette come miglior film, regia e adattamento. Non è un paese per vecchi vede protagonista un magnifico Josh Brolin, mentre a supporto ci sono oltre a Bardem anche Tommy Lee Jones, Woody Harrelson, Kelly Macdonald. Film spietato, rarefatto, tesissimo. Un concentrato di personaggi potenti anche nella loro follia stonata. Con un finale “aperto” di rara bellezza e magnetismo. Che altro dire su questo film passato alla storia? Probabilmente uno dei migliori adattamenti mai realizzati da un romanzo, ad esso fedele eppure personalissimo per i Coen. Ancora una volta, capolavoro. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Skyfall (2012)

Skyfall: Il trailer ufficiale italiano

Nel Ruolo nuovamente di antagonista terrificante, Bardem offre una nuova performance di lusso. Daniel Craig come protagonista è perfetto, Sam Mendes e Roger Deakins fanno di Skyfall un action stilizzato ed elegantissimo, senza dubbio il miglior lungometraggio di James Bond mai realizzato. E infatti il pubblico accorre a fiumi, e regala al film un miliardi di dollari di incasso globale. Judi Dench a supporto è come sempre fantastica. Arrivano anche due premi Oscar, record per la franchigia di 007. Il finale è rocambolesco e quasi shakespeariano. Da vedere col cuore in gola, un film appassionante e confezionato al massimo dei possibili livelli cinematografici. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.