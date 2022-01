I migliori film in streaming interpretati da Emily Watson

News Cinema

L'indimenticabile protagonista de Le onde del destino compie oggi 55 anni. Ecco 5 film in streaming per ripercorrere una carriera fatta di collaborazioni eccellenti.

Emily Watson è una delle pochissime interpreti che già all’esordio ha scritto una pagina fondamentale di storia del cinema. Almeno di quello contemporaneo. Stiamo parlando ovviamente de Le onde del destino, poderoso melodramma girato da Lars von Trier nel 1996. Dopo aver ottenuto il Gran Premio della Giuria a Cannes il film regalò alla Watson la prima nomination all’Oscar della sua carriera (la seconda l’avrebbe ottenuta qualche anno dopo per Hilary and Jackie). Purtroppo Le onde del destino non è disponibile in streaming in Italia - perché pochissimo cinema di von Trier lo è? - ma i cinque film in streaming scelti per rendere omaggio all’attrice inglese che compie oggi 55 anni testimoniano comunque in pieno la sua bravura. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Emily Watson

The Boxer

Gosford Park

Ubriaco d’amore

Red Dragon

Equilibrium

The Boxer (1997)

Il folgorante melodramma diretto da Jim Sheridan oppone la Watson niente meno che a Daniel Day-Lewis, e l’attrice assolutamente non sfigura, tutt'altro. The Boxer diventa vibrante soprattutto nelle scene in cui l’alchimia tra i due attori si sprigiona. Tra impegno civile e film sportivo, un prodotto di genere capace di emozionare, incentrato su una storia d’amore tra una donna comune e un antieroe mai disposto a piegarsi. Lacerante. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.

Gosford Park (2001)

Il grande Robert Altman sceglie la Watson per inserirla in uno dei cast corali più grandi dei nostri tempi: scritto da Julian Fellowes (quello di Downton Abbey che vince l’Oscar per questo script), Gosford Park è un concentrato di eleganza formale unito a una storia che permette a ogni attore di eccellere. Helen Mirren, Maggie Smith, Clive Owen e molti altri in un’opera raffinata e sottile, grandissimo esempio di cinema letterario che sa diventare anche studio psicologico sopraffino. Siamo dalle parti del capolavoro. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Infinity +, TIMVision, Amazon Prime Video.

Ubriaco d’amore (2002)

L'interpretazione più poetica e gentile della carriera della Watson arriva grazie a Paul Thomas Anderson, che la vuole coprotagonista accanto ad Adam Sandler di questa commedia romantica stonata e surreale, che racconta dei nostri tempi e di quanto siano distonici. Colonna sonora da inchino e un grande Philip Seymour Hoffman come antagonista ciarlatano. Ubriaco d’amore conquista la miglior regia a Cannes, un gioiello di cinema svagato e deliziosamente amorevole. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Red Dragon (2002)

Red Dragon: il trailer del film

Una breve ma fondamentale parte permette alla Watson di recitare duetti pazzeschi con il serial-killer Ralph Fiennes. Ispirato dal romanzo di Thomas Harris, Red Dragon vede Edward Norton e Anthony Hopkins ricomporre la coppia detective/psichiatra folle che avevamo amato in Manhunter di Michael Mann. Questo è senza dubbio un prodotto meno autoriale, ma diverte e intrattiene con forza cinematografica indubitabile. Spettacolo per adulti col fegato, che sanno reggere il sangue…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Equilibrium (2003)

Chiudiamo con un film di fantascienza poco conosciuto ma che a suo tempo ci esaltò. Un omaggio esplicito a Fahrenheit 451 di Truffaut/Bradbury in cui la Watson recita un paio di scene meravigliose col protagonista Christian Bale. Sean Bean a supporto è notevolissimo. Girato quasi tutto all’Eur di Roma, Equilibrium è un piccolo grande gioiello di azione e utopia negativa mescolate a dovere. Peccato che poi il regista non abbia più fatto nulla di questo elevato livello. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.