I migliori film in streaming interpretati da Elio Germano, protagonista di Iddu - L'ultimo padrino

News Cinema

L'attore che negli ultimi vent'anni si è imposto come uno dei più importanti del nostro cinema torna nelle sale questa settimana. Ecco i suoi cinque film in streaming che preferiamo.

Approfittando del fatto che torna nelle sale italiane questa settimana con Iddu - L’ultimo padrino, vogliamo dedicare i cinque film in streaming giornalieri a Elio Germano. L’attore nato a Roma nel 1980 è stato tra i maggiori protagonisti del cinema italiano degli ultimi vent’anni, ottenendo grossi riconoscimenti di critica e pubblico oltre che l’affermazione personale a festival di livello mondiale come Cannes e Berlino. Eccovi dunque i film interpretati da Germano che preferiamo. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Elio Germano, protagonista di Iddu - L’ultimo padrino

Mio fratello è figlio unico

La nostra vita

Il giovane favoloso

Volevo nascondermi

America Latina

Mio fratello è figlio unico (2007)

La consacrazione per Germano arriva grazie anche al David di Donatello come protagonista conquistato per il commovente spaccato storico diretto da Daniele Luchetti. Gli anni del terrorismo, delle occupazioni e delle lotte sindacali raccontati attraverso gli occhi e le vicende di un ragazzo che stenta a trovare il proprio posto del mondo, con accanto a lui un fratello che invece l’ha trovato fin troppo presto. Mio fratello è figlio unico è il miglior film italiano di quell’anno, scritto e diretto con una precisione e un’attenzione alla psicologia dei personaggi davvero esemplare. Ottima anche la prova di Riccardo Scamarcio a supporto. Titolo di valore nella nostra cinematografia di quel periodo. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

La nostra vita (2010)

La nostra vita: Il trailer del film con Elio Germano, Raoul Bova e Isabella Ragonese

Ancora Daniele Luchetti regala a Germano un personaggio enorme, quello di un padre che si ritrova a dover crescere i figli dopo la morte improvvisa della moglie. Ancor più che nel film precedente, Germano porta La nostra vita sulle proprie spalle con una prova encomiabile, che gli frutta addirittura la Palma d’Oro a Cannes per l’interpretazione maschile. Un lungometraggio a tratti soffocante, che racconta gli stenti della vita di tutti i giorni con partecipazione e coraggio. La sequenza della scoperta del lutto è girata e interpretata con una forza emotiva impressionante. Consacrazione a livello internazionale per l’attore. Performance di livello assoluto, come la precedente del resto. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.

Il giovane favoloso (2014)

Il giovane favoloso: Il trailer del film - HD

La biografia cinematografica di Giacomo Leopardi viene diretta da Matteo Martone con una raffinatezza di sguardo come sempre ammirevole. La ricostruzione de Il giovane favoloso pienamente si sposa con l’interpretazione intimista e certosina di Germano, che ci regala un altro ritratto in chiaroscuro, sfaccettato e pieno di poesia dolorosa. Momenti davvero struggenti per un film notevole, che vede nel cast anche Michele Riondino, Anna Mouglalis, Isabella Ragonese. Altro David di Donatello per il protagonista, anche questa volta assolutamente meritato. Quando il cinema in costume diventa riflessione profonda e sussurrata. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Volevo nascondermi (2020)

Volevo Nascondermi: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Ancora un biopic, ancora un artista di spessore quale era Antonio Ligabue, pittore che sapeva esprimere tutto il proprio dolore interno attraverso quadri di potenza espressiva non comune. Germano lo interpreta sotto una maschera di trucco pesantissima, lavorando su una mimica, un linguaggio del corpo e un controllo della voce da grande attore. Una prova che gli frutta l’ennesimo David di Donatello e l’Orso d’Oro a Berlino come miglior attore. Volevo nascondermi viene diretto da Giorgio Diritti con il solito naturalismo poetico. Film a tratti vibrante, sempre pudico nel rappresentare una psicologia complessa e dissestata. Altro fiore all’occhiello nella carriera di Germano. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

America Latina (2021)

I fratelli D’Innocenzo costruiscono il loro thriller rarefatto e stilizzato intorno alla prova di Elio Germano, personaggio enigmatico e affascinante. America Latina lavora sull’ambientazione con un occhio assolutamente non scontato, al contrario molto originale. Desolazione dell’ambientazione come metafora di quella umana, una formula che i cineasti sfruttano molto bene. Il resto lo fa il loro protagonista con una prova d’attore psicologicamente violentissima, mai disposta a concedersi una scena di pausa. In un film tutt’altro che facile, Germano regala un tour de force soprattutto mentale da applausi. Film assolutamente non scontato, soprattutto nelle sue imperfezioni. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.