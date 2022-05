I migliori film in streaming interpretati da Colin Farrell

News Cinema

L'attore irlandese che compie oggi 46 anni ha recitato per autori del calibro di Steven Spielberg, Terrence Malick, Peter Weir e molti altri. Ecco i titoli in streaming più affascinanti della sua carriera.

Compie oggi 46 anni l’irlandese Colin Farrell, uno degli attori più amati del nuovo millennio di cinema internazionale. Impostosi fin da subito per la sua notevole presenza scenica, Farrell ha col tempo sviluppato una versatilità attoriale che gli ha permesso di essere assolutamente efficace in diversi tipi di produzioni e lungometraggi, arrivando a collaborare con molti dei più rinomati cineasti internazionali. Non è stato semplicissimo scegliere i cinque film in streaming con cui celebrare la sua carriera. Abbiamo infine optato per un mix di successi al botteghino e opere invece maggiormente autoriali. Il che può offrire con chiarezza lo spettro molto ampio delle possibilità di attore di Colin Farrell, che a nostro avviso può ancora ampliarsi e crescere. E non poco. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Colin Farrell

Minority Report

The New World

The Way Back

The Lobster

The Batman

Minority Report (2002)

Dopo essersi messo in mostra come ottimo protagonista di Tigerland diretto da Joel Schumacher, Farrell entra nel cast del meraviglioso e visionario sci-fi diretto da Steven Spielberg. Adoperando la mente illuminata di Philip K. Dick e la potenza srcenica di Tom Cruise l’autore costruisce un universo nero e nichilista, poggiato su una storia magnificamente sviluppata. Farrell eccelle in un cast che comprende anche Samantha Morton e il grande Max von Sydow. Minority Report è uno dei grandi film di fantascienza della storia del cinema, e gli deve essere riconosciuto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

The New World (2005)

Essere chiamato dai Terrence Malick come protagonista di un suo film anni fa era come un premio alla carriera. Farrell ci riesce grazie a questo lungometraggio in costume che è in realtà una grande storia d’amore tra un conquistatore con una coscienza e una ragazza nativa americana. Fotografato magnificamente da Emmanuel Lubezki, The New World è un’opera complessa, sfaccettata, ricca di fascinazioni nel suo sviluppo narrativo “bloccato”. Magnifico cammeo finale di Christian Bale, che poi reciterà per Malick come protagonista del suo splendido Knight of Cups. Disponibile su Google Play.

The Way Back (2010)

Uno dei film più ostici eppure più affascinanti del grande Peter Weir, un viaggio di fuga e speranza attraverso paesaggi bellissimi e impervi. Anche in questo caso partecipare a un’opera del genere è un fiore all'occhiello assoluto, e Farrell lo fa insieme a Ed Harris, Jim Sturgess e Saoirse Ronan. The Way Back possiede visione, poesia e realismo, dolore e fascino da vendere. Bisogna accompagnare i personaggi e soffrire, soffrire tanto con loro. Ma ne vale assolutamente la pena. Trovatelo, da noi non uscì nemmeno in sala. Incredibile. Disponibile su CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play, NOW.

The Lobster (2015)

The Lobster: Il trailer italiano del film - HD

Colin Farrell si imbolsisce a dovere per essere protagonista della commedia sci-fi assolutamente geniale di Yorgos Lanthimos. The Lobster vede nel cast anche Rachel Weisz, John C. Reilly, Ben Whishaw e molti altri attori ispiratissimi. La prima parte nella casa di conversione è molto migliore della seconda, ma ci troviamo comunque di fronte a un film a tratti davvero ispirato. Nomination all’Oscar per la sceneggiatura, una delel migliori prove d’attore di Farrell. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Batman (2022)

The Batman: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chiudiamo con il reboot dedicato all’Uomo Pipistrello interpretato da Robert Pattinson in cui Farrell interpreta un Pinguino mellifluo e affascinante, un “villain” di spessore a realismo concreti. The Batman è una detective story che deve molto ai classici del genere, dagli anni ‘70 a Se7en. Un film che si sviluppa in quasi tre ore eppure mantiene un ritmo sempre molto ficcante. Bella trama, regia attentissima di Matt Reeves e un finale molto emozionante. Ottimo ritorno del Cavaliere oscuro, aspettiamo sequel all’altezza. Successo di critica e pubblico ampiamente meritati. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.