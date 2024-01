I migliori film in streaming di Kevin Costner, ultimo eroe di frontiera

News Cinema

L'attore e regista premio Oscar compie oggi 69 anni. Celebriamone l'icona attraverso cinque film in streaming.

Compie oggi 69 anni il grande attore, produttore e regista Kevin Costner. Dopo essere stato la star di punta della Hollywood degli anni ‘80 e inizio ‘90 l'artista si è poi sedimentato nell’immaginario contemporaneo come ultimo grande depositario - raccogliendo il testimone da Clint Eastwood - del mito dell'eroe di frontiera, grazie a personaggi di poche parole e molti fatti, retti da uno statuto morale in un certo modo antico, addirittura atavico, ma comunque capace di far presa sul pubblico americano. Il successo della serie Yellowstone ne è testimonianza esemplare. In attesa di vedere il suo prossimo western Horizon - arriverà al cinema addirittura in due parti - ecco i cinque film in streaming che ci hanno fatto innamorare di kevin Costner. Buona lettura.

Cinque film in streaming di e con Kevin Costner

Fandango (1985)

Un road movie spericolato e libero per fuggire dalla guerra, dall’omologazione, anche purtroppo dall’amore rinnegato per troppa voglia di libertà. Un Costner al massimo del suo fascino esplode in un film avvolgente, romantico, malinconico. Primo personaggio di frontiera che rende Fandango un cult-movie generazionale. Con una straordinaria colonna sonora e una Suzy Amis incantevole. Con un ballo finale da brividi. Capolavoro indipendente. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

The Untouchables - Gli intoccabili (1987)

Il capolavoro di Brian De Palma vede Costner depositario di tutti i valori migliori di un’America che lotta contro il crimine organizzato negli anni ‘30. In una Chicago magnifica e pericolosa Eliot NEss contro l’Al Capone di Robert De Niro diventa un duello cinematografico vibrante, con la sequenza alla stazione dei treni a dir poco sontuosa. Un Sean Connery da Oscar, Andy Garcia a supporto perfetto, fanno de The Untouchables - Gli intoccabili un film unico, potente, incastonato nella storia del cinema anche dalle musiche clamorose di Ennio Morricone. Inimitabile.Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

Balla coi lupi (1990)

Esordio alla regia da Oscar per un film di e sulla frontiera. Uscito vivo per miracolo dalla Guerra Civile, il soldato di Costner si ritrova al confine della sua civiltà pronto ad abbracciare quella dei nativi che lo accolgono. Balla coi lupi rende grande merito e onore alle tribù indigene grazie a un film epico, romantico, girato con il cuore e con grandissimo senso del cinema. Sette premi Oscar tra cui quelli per il miglior film dell’anno, per la regia e la sceneggiatura. Nel cast anche un’intensa Mary McDonnell e Graham Greene. Da ammirare e viverlo in tutta la sua possanza. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Un mondo perfetto (1993)

Il sogno americano non è mai stato così struggente e violento come quando Costner è stato diretto da Clint Eastwood in uno dei suoi film più ispirati e pessimisti. Nuovo road-movie di fuga e di profonda umanità, Un mondo perfetto porta una ferita profonda e duratura nel cuore degli Stati Uniti alle porte dell’assassinio di JFK. Film bellissimo e doloroso, davvero un pungo allo stomaco per chi ama i buoni sentimenti e i finali allettanti. Immancabile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Terra di confine (2003)

Costner torna al western e realizza il suo film più riuscito e maturo. A dargli un mano Robert Duvall, Annette Bening e Diego Luna. Terra di confine è un film fatto di uomini silenziosi, che conoscono il valore e i valori. Una sequenza di sparatoria finale da applausi, per un western crepuscolare e insieme modernissimo. Kevin Costner al suo massimo, davvero strepitoso anche perché possiede un’anima anche romantica davvero commovente. Per chi ama il genere, per chi ama le storie d’amore e redenzione dove sembrerebbe impossibile trovarla. Film che amiamo in maniera viscerale, appassionata. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.