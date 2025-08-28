I migliori film in streaming di Jack Black, che compie oggi 56 anni

News Cinema

Buon compleanno al sempre effervescente attore americano, recentemente tornato al successo con Un film Minecraft. Ecco i suoi film in streaming che amiamo.

Compie oggi 56 anni il californiano D.O.C. Jack Black, uno degli attori più simpatici e iconoclasti del nuovo millennio. Tornato al grande successo di pubblico grazie al recente Un film Minecraft, in cui recita insieme a Jason Momoa, Black ha scritto alcune delle pagine più importanti di cinema americano contemporaneo, soprattutto per quanto riguarda la commedia. A dimostrarlo i cinque film in streaming che trovate di seguito. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Jack Black

Alta Fedeltà

Amore a prima vista

School of Rock

King Kong

Tropic Thunder

Alta Fedeltà (2000)

La commedia romantica/musicale che lancia la carriera di Black diventa immediatamente un titolo di culto. Diretto da Stephen Frears, Alta fedeltà è un adattamento brioso e ispirato dal libro di successo di Nick Hornby. John Cusack guida un cast scoppiettante in cui figura anche la sempre amata Lili Taylor. Certo, quando Black è un scena il film possiede una marcia in più. Tantissima grande musica e divertimento assicurato per chi ama un tipo di cinema spensierato e leggermente geek. Col tempo forse si è un po’ datato, ma rimane assolutamente godibile. La carriera di caratterista di Black viene consacrata. Disponibile su Disney +.

Amore a prima vista (2001)

Primo ruolo da protagonista per Black, regalatogli da gli altrettanto fuori di testa fratelli Farrelly. Accanto a lui una Gwyneth Paltrow che si presta a questa commedia fantastica che gioca con l’apparenza che inganna, ma soltanto chi è superficiale e vanesio. Amore a prima vista possiede alcuni momenti davvero esilaranti, merito soprattutto della prova maiuscola e acida di Jack Black. Non tutto funziona, il ritmo è alterno, ma il pubblico gradisce e tutto sommato ci può stare, la commedia possiede molte frecce al suo arco. Scatenata, squinternata e a tratti coraggiosa. In fondo racconta bene il nostro presente, anche prima dei social media…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

School of Rock (2003)

La migliore interpretazione della carriera di Jack Black arriva grazie all’amico Richard Linklater, il quale lo vuole protagonista della commedia musicale migliore dei nostri tempi. Insieme a un gruppo di giovanissimi attori perfetti, Black interpreta una sorta di Attimo fuggente in salsa rock, con momenti di cinema che davvero sanno aprirti il cuore. Libero di esprimere tutta la sua irruente vitalità, l’attore sfodera una performance che avrebbe meritato la nomination all’Oscar. Il pubblico accorre, la critica applaude. Il resto è storia. School of Rock è da rivedere ogni volta col sorriso pronto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Paramount +.

King Kong (2005)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/king-kong/141/video/?vid=40765" title="King Kong: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film">King Kong: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film</a>

Il monumentale King Kong diretto da Peter Jackson offre a Black la possibilità di confrontarsi con una produzione dalle dimensioni enormi, mai vissuta in precedenza. Insieme a una straordinaria Naomi Watts e Adrien Brody costruisce un triangolo di protagonisti potente, variegato, che garantisce la necessaria dose di umanità per andare contro i portentosi effetti speciali. Il risultato è un film con un’anima che va oltre lo spettacolo. Visivamente siamo ai livelli del miglior cinema di Jackson, il che è tutto dire. Gli incassi non sono forse quelli sperati, ma lo spettacolo è davvero eccezionale. Arrivano tre premi Oscar tecnici, strameritati. Una versione imperdibile di King Kong. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, NOW.

Tropic Thunder (2008)

<a href="https://www.comingsoon.it/film/tropic-thunder/1617/video/?vid=1448" title="Tropic Thunder: Il trailer italiano del film di Ben Stiller">Tropic Thunder: Il trailer italiano del film di Ben Stiller</a>

Chiudiamo con la commedia metacinematografica diretta da Ben Stiller che vede Jack Black recitare nella parte della star tossicodipendente che farebbe di tutto per una dose durante le riprese. Insieme all’attore/regista troviamo un Robert Downey Jr., da nomination all'Oscar, un Tom Cruise potente nel ruolo del produttore senza peli sulla lingua (eufemismo…). La comicità di Tropic Thunder è incontestabile, anche se il film possiede un ritmo ondivago. A sorreggere sono le gag riuscite, e gli attori che vogliono divertirsi oltre che divertire. Il pubblico gradisce, la critica si schiera positivamente. Black sovrasta gli altri quando si tratta di spingersi ai limiti. La sequenza quando è legato all’albero è da applausi. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Paramount +.