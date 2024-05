I migliori film in streaming di Chris Hemsworth, protagonista di Furiosa: A Mad Max Saga

News Cinema

L'attore australiano diventato una star grazie al MCU ha il ruolo del "villain" nel nuovo film di George Miller. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

Dopo il regista George Miller e la protagonista Anya Taylor-Joy, chiudiamo la striscia di film in streaming dedicati ai realizzatori di Furiosa: A Mad Max Saga con il "villain" Chris Hemsworth. L’attore australiano divenuto una star internazionale grazie al ruolo di Thor nel Marvel Cinematic Universe, ha lavorato negli ultimi anni con alcuni dei cineasti più acclamati dell'odierno panorama hollywoodiano. Non sempre la critica e il pubblico hanno risposto pienamente alle sue escursioni fuori dai cinecomic, ma il tentativo di crearsi una carriera di spessore lontano da essi merita senza dubbio il nostro consenso. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Chris Hemsworth

The Avengers (2012)

Dopo l'esordio nel Thor diretto da Kenneth Branagh, Hemsworth trova piena conferma nell’ensemble di attori che guida The Avengers, uno dei cinecomic di maggior successo della storia del cinema. Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Jeremy Renner e tutti gli altri si divertono e fanno divertire il pubblico con un film funambolico, che possiede una sequenza finale davvero da ricordare. Spettacolo esplosivo, ben organizzato, perfetto per un popcorn movie che detta le regole future del genere. Spettacolo che funziona, su quello non c’è alcun dubbio. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Disney +.

Quella casa nel bosco (2012)

Altra partecipazione divertente e assolutamente divertita in questo horror teorico che Drew Goddard tira fuori dal proprio fantasioso cilindro. Insieme ad Hemsworth lavorano con precisione e concentrazione sulle regole del genere anche Bradley Whitford, Richard Jenkins, addirittura la grande Sigourney Weaver. Quella casa nel bosco funziona benissimo finché esplode nel rocambolesco, sfrontato finale. Guilty pleasure d’autore che ogni volta sorprende, affascina, lascia interdetti nel miglior senso del termine. Da vedere con mente aperta, spaventa e incuriosisce con dovere e sapienza. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

Rush (2013)

Diretto da un Ron Howard in grande forma, hemsworth garantisce al regista una delle prove maggiormente carismatiche della sua carriera. nel ruolo del pilota di F1 James Hunt l’attore dimostra che c’è anche un discreto mestiere dietro ai muscoli. Certo, poi Daniel Bruhl nel ruolo di Niki Lauda spesso gli ruba la scena, ma questo non sminuisce Rush dall'essere forse il miglior film mai realizzato sulle corse automobilistiche. peccato il pubblico l’abbia quasi del tutto ignorato, merita davvero. Nel cast anche Olivia Wilde e Natalie Dormer. Spettacolare e umanamente drammatico. Un gran bel prodotto di genere con una visione sempre robusta e precisa. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Rai Play.

Blackhat (2015)

Michael Mann chiama Hemsworth come protagonista di questo cyber-thriller pirotecnico e pieno di grandissimi momenti di cinema, che purtroppo il pubblico rifiuta in pieno. Blackhat possiede una sceneggiatura davvero troppo fragile, quando poi addirittura complessa, per arrivare a ottenere consensi. ma rimane un film dalla regia poderosa, dove il dramma che vivono i personaggi si tocca con mano. Viola Davis a supporto è fortissima, quasi feroce, e il resto del cast internazionale funziona davvero bene. Ondivago ma potente, un film d’azione stilizzato alla maniera del suo grande regista. Con un finale da accapponare la pelle. Gemma grezza ma splendente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Thor: Ragnarok (2017)

Tra i veri standalone dedicati al Dio del Tuono questo è senza dubbio il più efficace e soprattutto il maggiormente divertente. E poi come antagonista c’è una Cate Blanchett prodigiosa, bellissima terribile, di gran lunga la cosa migliore del film. Thor: Ragnarok è in fondo una commedia farsesca con enormi effetti speciali e azione a secchiate. Tessa Thompson rimane una spalla di tutto lusso, il resto del cast si diverte un mondo. Spettacolo superficiale ma pieno di ritmo e trovate comiche, gestite da Taika Waititi con indubbia intelligenza. Da gustare tutto d’un fiato e non pensarci più: così funziona alla perfezione. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Disney +.