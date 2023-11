I migliori film in streaming con protagonista Mads Mikkelsen

News Cinema

L'attore danese compie oggi 58 anni. Ripercorriamo la sua incredibile carriera internazionale attraverso cinque film in streaming.

Se non è l’attore di culto emerso negli ultimi vent’anni di cinema internazionale, sicuramente possiamo inserirlo nella Top5 della categoria. Stiamo parlando del danese Mads Mikkelsen, che compie oggi 58 anni. Carisma e presenza scenica indubitabili, capaci di farlo passare senza soluzione di continuità da ruoli di villain in megaproduzioni a parti maggiormente raffinate in film invece d’autore. Grazie a una versatilità fuori dal comune e dagli schemi, Mikkelsen ha costruito una carriera dentro e fuori Hollywood a dir poco impressionante. A dimostrarlo come sempre i cinque film in streaming con cui gli rendiamo il nostro ammirato omaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Mads Mikkelsen

Dopo il matrimonio

Casino Royale

Valhalla Rising

Il sospetto

Un altro giro

Dopo il matrimonio (2006)

Uno dei migliori melodrammi del periodo, realizzato con lucidità e presa psicologica da una Susanne Bier al meglio delle sue capacità. Dopo il matrimonio arriva alla nomination all’Oscar per il miglior film straniero e afferma definitivamente un Mikkelsen intenso, doloroso, a tratti davvero vibrante. Un film di potenza espressiva indubbia, che racconta l’animo umano e le sue pieghe maggiormente recondite (e oscure) con verità. A tratti straziante. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Casino Royale (2006)

Uno dei migliori antagonisti dell’intera saga cinematografica di james Bond. Il primo film che vede Daniel Craig come protagonista è un reboot esemplare, con una prima sequenza leggendaria e una tensione narrativa ammirevole. Casino Royale viene diretto da Martin Campbell con maestria assoluta, e si avvale di una Eva Green affascinante e tragica come non le sarebbe più capitato in carriera. Se poi non fosse arrivato Sam Mendes con Skyfall, questo sarebbe il miglior Bond dell’era contemporanea. A mani basse. E Mikkelsen è semplicemente da applausi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple TV, Amazon Prime Video.

Valhalla Rising (2009)

Dalla collaborazione con Nicolas Winding Refn nasce un film titanico, magnifico nella messa in scena e durissimo nel contenuto. Mikkelsen in forma fisica strepitosa e con un carisma inusitato conduce questo period-action in maniera esemplare, portandolo dentro territori inesplorati per quanto riguarda la violenza e la visionarietà. Valhalla Rising è un film quasi rarefatto nella sua crudezza, un esercizio di stile che rimane realmente impresso, negli occhi quanto nel subconscio. Da vedere per rimanerne elettrizzati. Disponibile su CHILI, Apple TV, Amazon Prime Video.

Il sospetto (2012)

Il sospetto: Il trailer italiano del film di Thomas Vinterberg

Palma d’Oro a Cannes per l’interpretazione maschile, premio che Mikkelsen stramerita in virtù di una performance sommessa e dolorosa. Il sospetto viene diretto da Thomas Vinterberg con una esemplare ambiguità, uno sguardo non preconcetto sulle dinamiche sociali di una comunità sempre in bilico tra ipocrisia e violenza nascosta. Opera che pone molte più domande di quanto non dia risposte, e questo è indubbiamente un bene. Tagliente, preciso, psicologicamente fortissimo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple TV, Amazon Prime Video.

Un altro giro (2020)

Ancora per Vinterberg Mikkelsen offre una prova dolcissima, libera e in alcuni momenti addirittura poetica. Un altro giro racconta la vita di tutti i giorni, il desiderio di evasione, la volontà metaforica di mettere in discussione le regole di uno status sociale che non ammette deviazioni, altre strade per tentare di trovare la felicità, l’equilibrio o quel che sia. Un altro giro conquista la nomination per regia e sceneggiatura, Oscar per il miglior film internazionale. E la candidatura a Mads? Non l’avrebbe di certo demeritata. Ma tanto prima o poi arriverà…Disponibile su Rakuten TV, CHILI.