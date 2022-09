I migliori film in streaming ambientati a Berlino

News Cinema

Mancano purtroppo all'appello dello streaming alcuni film fondamentali di Wim Wenders e Cabaret di Bob Fosse, ma i titoli selezionati riescono a non farli rimpiangere (del tutto)...

Nel parlare dei migliori film in streaming ambientati interamente o in larga parte a Berlino dobbiamo purtroppo oggi partire dagli assenti: quando abbiamo iniziato a pensare a questa lista eravamo praticamente sicuri che grandi film come Il cielo sopra Berlino (1987) di Wim Wenders, il suo sottovalutato seguito Così lontano così vicino (1993) o un classico quale Cabaret di Bob Fosse sarebbe stati disponibili in qualche piattaforma. Ebbene, ci sbagliavamo. Questi i migliori titoli disponibili per rendere omaggio a una delle più affascinanti e storicamente importanti città europee. Buona lettura.

Germania anno zero (1947)

Dopo aver raccontato la Resistenza italiana in Roma città aperta Roberto Rossellini si sposta nel cuore della Germania sconfitta e rasa al suolo mostrando una storia dolorosa di infanzia negata, soffocata dall’ideologia nazista ed esposta al troppo orrore della guerra. Germania anno zero è un pugno allo stomaco anche fin troppo avanti per l’epoca, una rappresentazione della devastazione morale e umana che colpisce soprattutto gli innocenti, coloro che non hanno difesa contro tutto quello che è successo. E che sarebbe successo in futuro…Film devastante, sincero, a suo modo rabbioso. Da rivedere assolutamente. Disponibile su CHILI.

Il matrimonio di Maria Braun (1979)

Il capolavoro diretto da Rainer Werner Fassbinder trasforma il melodramma di genere in un forma di arte che rivisita il passato e lo trasforma in una dissezione feroce e entomologica dell’animo umano nelle sue zone maggiormente oscure. Hanna Schygulla è la straordinaria protagonista de Il matrimonio di Maria Braun, film visivamente impeccabile, dolente come una ballata e denso come un fiume che scorre inarrestabile. Momenti di grande cinema d’autore per un’opera che ha segnato un modo di fare cinema e l'immaginario cinematografico europeo come pochi altri titoli. Sofferto e capace di far soffrire. Impareggiabile. Disponibile su CHILI.

Good Bye, Lenin! (2003)

Commedia nostalgica e con un retrogusto dolcemente malinconico che vede protagonista un giovane costretto a “resuscitare” il comunismo per salvare la madre svegliata da un coma lunghissimo e ancora comunista sostenitrice del regime. Daniel Brühl è ispiratissimo protagonista di Good Bye, Lenin!, satira sociale di ficcante efficacia che sbeffeggia sia il passato che il presente capitalista di una Berlino irriconoscibile e fin troppo aggiornata. Scene di culto per un film che ottiene un enorme successo di critica e pubblico, arrivando a sfiorare l’oscar per il miglior film straniero. Cult-movie generazionale. Disponibile su Rakuten TV.

Le vite degli altri (2006)

Studio di psicologie e anime desolate di straordinaria finezza introspettiva, Le vite degli altri regala l’Oscar a Florian von Donnersmarck per il miglior film straniero e consegna alla storia del cinema europeo la prova rarefatta, sommessa ma potentissima di Ulrich Mühe. Che dramma avvolgente e penoso è questo film ricco di spunti, di silenzi carichi di significato, di sentimenti taciuti ma degni di essere urlati. Splendida Martina Gedeck a supporto del doloroso protagonista. Grande lungometraggio, uno dei migliori prodotti dal cinema tedesco contemporaneo. Disponibile su Apple Itunes, Rai Play.

Atomica bionda (2017)

Chiudiamo con un action-movie che sfrutta nel migliore dei modi l’ambientazione da Cortina di Ferro per una spy-story che quando vira nell’action lo fa con un senso del cinema encomiabile come dimostra la grandiosa scena di scazzottata che vede protagonista un’intensa e scatenata Charlize Theron. Atomica bionda è lei, affascinante e algida, suprema spia aiutata da James McAvoy e John Goodman tra gli altri. Bel prodotto di genere, intrattenimento intelligente e ottimamente organizzato. Da gustare, c’è una discreta dose di contenuto oltre alla forma. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.