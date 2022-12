I film in streaming che raccontano le leggende della canzone

News Cinema

Approfittando dell’anniversario della nascita dell’icona del rock Jim Morrison (8 dicembre 1943) abbiamo scelto di proporvi cinque film in streaming dedicati alla vita ma soprattutto all'arte di altrettante star del firmamento musicale popolare, partendo ovviamente dal leader dei Doors. Buona lettura.

Cinque film in streaming dedicati a leggende della musica

The Doors (1991)

Partiamo proprio col film di Oliver Stone che racconta il percorso musicale della band che ha scritto pagine di musica e costume fondamentali per gli anni ‘60 e ‘70. Un Val Kilmer in stato di grazia troneggia in The Doors col suo carisma e una presenza scenica dirompente. Il resto è eccesso, messa in scena irruenta, scene memorabili e altre da dimenticare. Nel cast anche una Meg Ryan lontana dai suoi soliti ruoli e un gruppo di caratteristi di lusso. Film che si ama o si odia. A voi la scelta…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Velvet Goldmine (1998)

Non un biopic “ufficiale” della leggenda David Bowie ma un film che reinterpreta la leggenda del glam-rock fornendone una visione commovente, appassionata e soprattutto visivamente portentosa. Jonathan Rhys Meyers nel ruolo della sua carriera, accompagnato da Ewan McGregor e Toni Collette. Todd Haynes compone Velvet Goldmine come un mosaico cinematografico prezioso e avvincente. Film culto degli anni ‘90. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Ray (2004)

Jamie Foxx ripropone il mito di Ray Charles con un’aderenza mimica impressionante, che gli vale l’Oscar come migliore attore protagonista. Taylor Hackford mette in scena Ray con un’efficacia e una solidità esemplari, facendone un biopic a tratti memorabile e quasi mai scontato. Non siamo dalle parti del capolavoro, ma certamente di un prodotto che omaggia il musicista con rispetto e devozione. A noi ha divertito molto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Quando l’amore brucia l’anima - Walk the Line (2005)

La potenza espressiva di Joaquin Phoenix, la dolcezza passionale di Reese Witherspoon fanno della storia d’amore tra Johnny Cash e June Allyson qualcosa di memorabile, non soltanto per gli amanti dei due musicisti. James Mangold costruisce Quando l’amore brucia l’anima - Walk the Line come un biopic a tappe, un puzzle emotivo ed emozionale molto interessante. La forza sono ovviamente i due attori, con lei che arriva addirittura all’Oscar. Disponibile su CHILI, Apple Itunes.

Rocketman (2019)

Chiudiamo con la storia sentita, commovente e sincera di Elton John. Rocketman viene diretto da Dexter Fletcher con una schiettezza e una malinconia che ti entrano sotto pelle. Taron Egerton è fantastico come protagonista, ironico e viscerale come doveva essere, ma anche capace di tirar fuori il lato malinconico dell’icona del rock britannico. Rocketman funziona sotto ogni punto di vista, grazie a ottima musica e a una storia impetuosa. Da vedere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.