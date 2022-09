I figli degli altri, una clip in esclusiva del film con Virginie Efira in concorso a Venezia

News Cinema

Esce nelle sale il 22 settembre I figli degli altri, la delicata storia di una donna e del suo rapporto con la figlioletta del nuovo compagno. Virginie Efira è protagonista assoluta di questo film presentato a Venezia. Vi presentiamo in esclusiva una scena.

Si sta affezionando sempre di più alla piccola Leila, Rachel. Una donna una donna che ama la sua vita, i suoi studenti, gli amici, le lezioni di chitarra. Quando si innamora di Alì, Rachel stringe un legame profondo con sua figlia di quattro anni, Leila.

Vi presentiamo in esclusiva una delle scene più belle de I figli degli altri, vero e toccante ritratto di una donna quarantenne, interpretata dalla magnifica Virginie Efira. In arrivo nelle sale dal 22 settembre distribuito da Europictures, dopo essere stato presentato in concorso allo scorso Festival di Venezia, è diretto da Rebecca Zlotowski e interpretato da Virgine Efira, Roschdy Zem e Chiara Mastroianni.