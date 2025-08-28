TGCom24
Home | Cinema | News | I Fantastici 4 poteva essere scritto dall'autore dei Goonies e Gremlins: "Avevo troppe opinioni"
Schede di riferimento
I Fantastici 4
Anno: 2005
3,9
I Fantastici 4
Chris Columbus
Chris Columbus
News Cinema

I Fantastici 4 poteva essere scritto dall'autore dei Goonies e Gremlins: "Avevo troppe opinioni"

Domenico Misciagna

Chris Columbus, sceneggiatore dei Goonies e Gremlins, regista poi dei Mamma ho perso l'aereo e i primi due Harry Potter, si stava occupando per la fu-20th Century Fox del Fantastici 4 del 2005: finì però licenziato nell'arco di una giornata, per aver oltrepassato una "linea".

I Fantastici 4 poteva essere scritto dall'autore dei Goonies e Gremlins: "Avevo troppe opinioni"

Chris Columbus non sarà giudicato un "grande regista" dalla storia del cinema, ma di certo Hollywood gli deve parecchio: in qualità di solo sceneggiatore firmò pietre miliari come I Goonies e Gremlins, mentre da regista si occupò dei due Mamma ho perso l'aereo e dei primi due Harry Potter, adattamenti complessi che avviò al meglio, sobbarcandosi il compito del delicato casting. Insomma, Columbus non era l'ultimo arrivato, e nei primi anni Duemila la fu-20th Century Fox lo mise sotto contratto per scrivere e produrre I Fantastici 4, quello per intenderci con Ioan Gruffud, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis. Ma allora perché risulta soltanto "executive producer" di quel film? Contentino, come ha raccontato nel podcast Fade to Black. Leggi anche Harry Potter: Chris Columbus non vuole avere niente a che fare con la serie reboot

Chris Columbus aveva "troppe opinioni" sui Fantastici 4 e fu licenziato

Già dieci anni or sono Chris Columbus aveva confidato che non andò d'accordo con la 20th Century Fox sull'impostazione dei Fantastici 4 (2005, da non confondersi col nuovo I Fantastici 4: Gli inizi): per esempio avrebbe preferito che la Cosa di Michael Chiklis fosse realizzata in CGI o performance capture, non con un costume speciale, perché non rendeva l'idea delle dimensioni del personaggio. Ma quella era solo la punta dell'iceberg: altro che executive producer, Chris aveva già completato una sceneggiatura e aveva le idee chiare. Troppo chiare.

Ci trovammo in una situazione bizzarra. Per il primo Fantastici 4, avevo lavorato su un copione. Furono tirati in ballo tanti sceneggiatori. Stavano per avviare il film e io lo stavo producendo. Incontrai il regista e avevo delle mie idee. In pratica dissi: "Questo bozzetto dovrebbe richiamare più Jack Kirby, il creatore dei Fantastici Quattro, dovrebbe dare più l'idea della Silver Age marveliana." Lascio quell'incontro e mentre torno a casa mi chiama il capo della 20th Century Fox e mi dice che mi hanno licenziato perché ho troppe opinioni. Non ho avuto nulla a che fare con quei due film dei Fantastici 4, anche se risulto come executive producer. Avevo scritto un copione per Daredevil, ero ossessionato da Spider-Man, ma negli anni ci sono state persone che hanno fatto i cinecomic così bene che personalmente ho perso interesse nel genere. È cominciato con Spider-Man 2, quando vidi quello che Sam Raimi aveva fatto pensai che fosse il film di supereroi perfetto. E certamente anche The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson è stato un bellissimo film. Mi sono reso conto che non ho più voglia di fare quei film, perché a questo punto ci sono persone che li fanno meglio di come li potrei mai fare io, in questo momento della mia carriera.
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
I Fantastici 4
Anno: 2005
3,9
I Fantastici 4
Chris Columbus
Chris Columbus
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Spider-Man: Brand New Day ha chiesto l'aiuto di una leggenda del cinema di arti marziali
news Cinema Spider-Man: Brand New Day ha chiesto l'aiuto di una leggenda del cinema di arti marziali
I Play Rocky, Anthony Ippolito interpreterà Sylvester Stallone
news Cinema I Play Rocky, Anthony Ippolito interpreterà Sylvester Stallone
Da Eternals a Hamnet, la regista: "Alla Marvel ho imparato tanto, ma le risorse illimitate sono pericolose"
news Cinema Da Eternals a Hamnet, la regista: "Alla Marvel ho imparato tanto, ma le risorse illimitate sono pericolose"
I migliori film in streaming di Jack Black, che compie oggi 56 anni
news Cinema I migliori film in streaming di Jack Black, che compie oggi 56 anni
La Grazia, la recensione del film di Paolo Sorrentino che ha aperto il Festival di Venezia 2025
recensione Cinema La Grazia, la recensione del film di Paolo Sorrentino che ha aperto il Festival di Venezia 2025
Dwayne Johnson, girare The Smashing Machine è stato 'spaventoso': "Non ce l'avrei fatta senza Emily Blunt"
news Cinema Dwayne Johnson, girare The Smashing Machine è stato 'spaventoso': "Non ce l'avrei fatta senza Emily Blunt"
Wicked - Parte 2, Glinda ha tutto ciò che ha sempre sognato, ma "non è del tutto felice": parla il regista
news Cinema Wicked - Parte 2, Glinda ha tutto ciò che ha sempre sognato, ma "non è del tutto felice": parla il regista
The Last Sunrise, al via le riprese del film tratto dal romanzo di Anna Todd con Eva Longoria
news Cinema The Last Sunrise, al via le riprese del film tratto dal romanzo di Anna Todd con Eva Longoria
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Sotto il sole di Riccione
L'aereo più pazzo del mondo... sempre più pazzo
Lo smoking
Il giardino dei Finzi Contini
Conversazioni con Altre Donne
Facile preda
Fuga dal pianeta Terra
McFarland, USA
Civiltà Perduta
Volo Pan Am 73
A Lonely Place to Die
PPZ - Pride and Prejudice and Zombies
Film stasera in TV