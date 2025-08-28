I Fantastici 4 poteva essere scritto dall'autore dei Goonies e Gremlins: "Avevo troppe opinioni"

News Cinema

Chris Columbus, sceneggiatore dei Goonies e Gremlins, regista poi dei Mamma ho perso l'aereo e i primi due Harry Potter, si stava occupando per la fu-20th Century Fox del Fantastici 4 del 2005: finì però licenziato nell'arco di una giornata, per aver oltrepassato una "linea".

Chris Columbus non sarà giudicato un "grande regista" dalla storia del cinema, ma di certo Hollywood gli deve parecchio: in qualità di solo sceneggiatore firmò pietre miliari come I Goonies e Gremlins, mentre da regista si occupò dei due Mamma ho perso l'aereo e dei primi due Harry Potter, adattamenti complessi che avviò al meglio, sobbarcandosi il compito del delicato casting. Insomma, Columbus non era l'ultimo arrivato, e nei primi anni Duemila la fu-20th Century Fox lo mise sotto contratto per scrivere e produrre I Fantastici 4, quello per intenderci con Ioan Gruffud, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis. Ma allora perché risulta soltanto "executive producer" di quel film? Contentino, come ha raccontato nel podcast Fade to Black. Leggi anche Harry Potter: Chris Columbus non vuole avere niente a che fare con la serie reboot

Chris Columbus aveva "troppe opinioni" sui Fantastici 4 e fu licenziato

Già dieci anni or sono Chris Columbus aveva confidato che non andò d'accordo con la 20th Century Fox sull'impostazione dei Fantastici 4 (2005, da non confondersi col nuovo I Fantastici 4: Gli inizi): per esempio avrebbe preferito che la Cosa di Michael Chiklis fosse realizzata in CGI o performance capture, non con un costume speciale, perché non rendeva l'idea delle dimensioni del personaggio. Ma quella era solo la punta dell'iceberg: altro che executive producer, Chris aveva già completato una sceneggiatura e aveva le idee chiare. Troppo chiare.

Ci trovammo in una situazione bizzarra. Per il primo Fantastici 4, avevo lavorato su un copione. Furono tirati in ballo tanti sceneggiatori. Stavano per avviare il film e io lo stavo producendo. Incontrai il regista e avevo delle mie idee. In pratica dissi: "Questo bozzetto dovrebbe richiamare più Jack Kirby, il creatore dei Fantastici Quattro, dovrebbe dare più l'idea della Silver Age marveliana." Lascio quell'incontro e mentre torno a casa mi chiama il capo della 20th Century Fox e mi dice che mi hanno licenziato perché ho troppe opinioni. Non ho avuto nulla a che fare con quei due film dei Fantastici 4, anche se risulto come executive producer. Avevo scritto un copione per Daredevil, ero ossessionato da Spider-Man, ma negli anni ci sono state persone che hanno fatto i cinecomic così bene che personalmente ho perso interesse nel genere. È cominciato con Spider-Man 2, quando vidi quello che Sam Raimi aveva fatto pensai che fosse il film di supereroi perfetto. E certamente anche The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson è stato un bellissimo film. Mi sono reso conto che non ho più voglia di fare quei film, perché a questo punto ci sono persone che li fanno meglio di come li potrei mai fare io, in questo momento della mia carriera.