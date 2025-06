I Fantastici 4: Gli inizi, trapela il responso dei test screening: com'è il film Marvel?

News Cinema

I Fantastici 4: Gli inizi sarà al cinema dal 23 luglio, e a quanto pare i Marvel Studios hanno tenuto dei test screening per capire come il pubblico potrebbe accogliere il lavoro di Matt Shankman. Stando allo scooper Jeff Snyder, non sono andati come sperato: il film sarebbe brutto? Non proprio, ma...

Non è un mistero che I Fantastici 4: Gli inizi dei Marvel Studios, insieme a Supeman dei DC Studios, si possa giocare quest'estate il futuro del genere cinecomic: il Marvel Cinematic Universe in particolare ha bisogno di risollevarsi al boxoffice, dopo i risultati tiepidi di Captain America: Brave New World e Thunderbolts* (quest'ultimo in realtà è piaciuto più del precedente, ma la cosa non ha aiutato in termini di biglietti staccati). Disney e Marvel non sempre ricorrono ai test screening, ma secondo lo scooper Jeff Snyder hanno ritenuto la circostanza abbastanza delicata da imporre una verifica: ricordando che non si tratta di reazioni ufficiali, ecco secondo Snyder qual è stato il responso di quel pubblico selezionato. Il film è brutto? È bello? Il problema vero sembra essere un altro. Leggi anche I Fantastici 4 - Gli Inizi, come Ralph Ineson si è preparato per Galactus

Stando alle voci, I Fantastici 4: Gli inizi non entusiasma