I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal era scettico all'idea di interpretare Reed Richards: il motivo

Inizialmente Pedro Pascal non era esattamente convinto di voler interpretare Mr Fantastic ne I Fantastici 4: Gli Inizi. Come ha cambiato idea?

Tra non molto lo vedremo in azione con I Fantastici 4: Gli Inizi, ma in un primo momento Pedro Pascal aveva dei dubbi sul ruolo di Reed Richards nel Marvel Cinematic Universe. Con una data d’uscita imminente che riporterà la Prima Famiglia in azione sul grande schermo nel corso dell’estate 2025, Pedro Pascal ha confidato in una recente intervista i propri iniziali dubbi in merito al personaggio assegnatogli.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal non voleva accettare inizialmente il ruolo nel film

Reduce da grandi successi come The Last of Us e The Mandalorian, Pedro Pascal effettuerà finalmente il suo esordio nel MCU interpretando Mr Fantastic, uno degli eroi più amati dei fumetti e di ritorno al cinema il 23 luglio 2025 con un nuovo capitolo ambientato in una linea temporale parallela a quella del classico MCU, ma il cui compito sarà quello di introdurre nuovi personaggi, tra eroi e villain, da poter utilizzare anche in futuro. Da quanto emerso finora nei trailer, pare che la Prima Famiglia sia l’unica protettrice del proprio mondo; un aspetto che sottolinea ancor di più il ramo universale alternativo in cui si trovano. Il loro, quindi, sarebbe un mondo privo di Vendicatori? Ciò comporta una grandissima responsabilità. Per fortuna Reed Richards non è l’unico a combattere le forze del male: al suo fianco anche la sua dolce metà, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e La Cosa. Accettare di interpretare Mr Fantastic ha comportato molta indecisione agli occhi di Pedro Pascal, come ha confessato di recente ad Empire Magazine: “Non ero scettico in merito all’opera in sé, ma piuttosto sulla scelta di Shakman di affidarmi quella parte. Mi chiedevo se sarei riuscito a renderlo al meglio, per come era stato concepito: convincente come astrofisico, come padre, come marito”.