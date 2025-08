I Fantastici 4: Gli Inizi, Natasha Lyonne parla del flirt con la Cosa

News Cinema

Natasha Lyonne ha esordito nel Marvel Cinematic Universe con I Fantastici 4: Gli Inizi e ha raccontato com'è stato flirtare con La Cosa.

Da quando è stato annunciato il coinvolgimento di Natasha Lyonne ne I Fantastici 4: Gli Inizi, il pubblico ha desiderato scoprire di più del suo personaggio e quell’attesa è finalmente giunta al termine con la distribuzione del film al cinema. La Prima Famiglia Marvel è stata ufficialmente introdotta nel MCU, seppur la loro storia sia ambientata in una linea temporale parallela. Com’è stato anticipato già da tempo, i Fantastici 4 avranno un ruolo di spicco anche in Avengers: Doomsday e la scena post-credit del loro film ne suggerirebbe anche il motivo. In merito a Natasha Lyonne, l’attrice ha commentato in una recente intervista il suo ruolo e l’interazione con La Cosa.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Natasha Lyonne su com’è stato flirtare con La Cosa: “Un po’ bizzarro, lo ammetto”

A detta di Natasha Lyonne, flirtare con Ben Grimm, diventato poi La Cosa, ne I Fantastici 4: Gli Inizi è stata tutt’altro che un’esperienza difficile. In questo film Marvel, il primo per Natasha Lyonne, interpreta Rachel Rozman, il flirt di Ben, e realizzare quelle poche scene tra i due è stato interessante agli occhi della star. Ai microfoni di Entertainment Weekly, ha ammesso che tra lei e il collega Ebon Moss-Bachrach che interpreta La Cosa è scottata la scintilla: “Oh cielo. Davvero un po' selvaggio. Ebon ed io ci conosciamo da molto tempo, ma, beh, è un po' bizzarro. Sarò sincera. È stato molto specifico. Ma lo adoro così tanto, voglio dire, è un attore bravissimo. Ci conosciamo da tanto tempo, quindi è stato davvero speciale farne parte”.