I Fantastici 4: Gli Inizi, il teaser trailer ufficiale in italiano mostra la Prima Famiglia Marvel in azione!

News Cinema

Dopo mesi di attesa la Prima Famiglia Marvel protagonista di I Fantastici 4: Gli Inizi si mostra nel primo trailer ufficiale diffuso dai Marvel Studios!

I Fantastici 4 si svelano nel primo teaser trailer ufficiale del reboot I Fantastici 4: Gli Inizi appena diffuso dai Marvel Studios, che ci mostra la Prima Famiglia Marvel entrare in azione, pronta ad affrontare una nuova minaccia.

I Fantastici 4: Gli Inizi, la Prima Famiglia Marvel entra in azione nel primo teaser trailer ufficiale

Pochi minuti fa, i Marvel Studios hanno diffuso il primo teaser trailer ufficiale del reboot, dopo averne anticipato l'uscita con un countdown che si è concluso alle ore 14.00, oltre a un breve teaser e un poster promozionale pubblicati nella giornata di ieri. Nel filmato, abbiamo finalmente la possibilità di vedere l'ambientazione del film: una New York degli anni '60 dalle vibes futuristiche, nella quale vivono e operano i Fantastici 4. Come già chiarito dal regista, The Fantastic Four: First Steps non sarà un'origin story, ma i quattro supereroi avranno già i rispettivi poteri e questo ci viene confermato anche dal trailer.

I Fantastici 4 dovranno unire le forze per affrontare Galactus (Ralph Ineson) e il suo Araldo, Shalla-Bal/Silver Surfer (Julia Garner). Sebbene nel trailer la loro presenza non venga rivelata chiaramente, le parole di Susan Storm confermato che i Fantastici 4 sono pronti a entrare in azione "come una famiglia".

Diretto da Matt Shakman (WandaVision) E presentato ufficialmente al SDCC, I Fantastici 4: Gli Inizi è l'atteso reboot Marvel che introdurrà i Fantastici 4 nel MCU. Nel cast della pellicola, in arrivo il 23 luglio 2025 al cinema, troviamo Pedro Pascal nel ruolo di Mr Fantastic/Reed Richards, Vanessa Kirby in quello di Susan Storm/La Donna Invisibile, Joseph Quinn sarà Johnny Storm/Torcia Umana e Ebon Moss-Bachrach in quello di Ben Grimm/La Cosa.