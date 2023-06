News Cinema

I Cavalieri dello Zodiaco: video intervista con Famke Janssen e i protagonisti del film

Una storia di culto amata da generazione di appassionati dell'anime giapponese. I Cavalieri dello Zodiaco è in sala fino al 28 giugno in una versione live action per Sony Pictures. Abbiamo intervistato i protagonisti Famke Janssen, Nick Stahl e Diego Tinoco.