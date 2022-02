Hustle: il teaser trailer del nuovo film con Adam Sandler ambientato nella NBA

News Cinema

Questa volta non si tratta di una commedia più o meno demenziale, ma di una storia di riscatto ambientata nel mondo del basket professionistico statunitense. E a produrre c'è un certo LeBron James. Hustle debutterà in streaming su Netflix il 10 giugno.

Adam Sandler sta tornando. E, ovviamente, sta per farlo su Netflix, che oramai è un po' casa sua.

Debutterà infatti in streaming sulla piattaforma il 10 giugno un film che si intitola Hustle, di cui di seguito vi mostriamo il primo teaser trailer, e che però non è la solita commedia più o meno demenziale, ma appartiene a quella parte della filmografia di Sandler (che non è così ridotta, e che è tutt'altro che trascurabile) composta da titoli "seri".

La storia di Hustle è infatti una storia di riscatto esistenziale. La storia di un talent scout della NBA un po' in disgrazia che scopre un giocatore fenomenale ma dal passato turbolento e il carattere non facile, che decide di portarlo negli USA senza l'approvazione della sua squadra (che poi sarebbero i gloriosi Philadelphia 76ers): una volta lì, i due dovranno dimostrare di essere all'altezza dell'NBA, ovvero l'Olimpo del basket mondiale.

Hustle è diretto da Jeremiah Zagar, che si è basato su un copione di Taylor Materne e Will Fetters, e tra i produttori, oltre allo stesso Sandler, c'è anche un certo LeBron James.

Sandler interpreta ovviamente il ruolo del talent scout, mentre in quelli del giocatore c'è lo spagnolo degli Utah Jazz Juancho Hernangómez. A completare il cast gente come Queen Latifah, Robert Duvall e Ben Foster.

Hustle: il teaser trailer del film