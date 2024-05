News Cinema

Hungry Bird: al via a Napoli le riprese del nuovo film di Antonio Capuano con Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni.

Il film, che segna l'atteso ritorno del maestro Capuano, è prodotto da Andrea Leone e Antonella Di Martino per Mosaicon Film, Dario Formisano per Eskimo, Nicola Giuliano, Francesca Cima e Cartlotta Calori per Indigo Film, Lucy De Crescenzo per Europictures, e con Rai Cinema.