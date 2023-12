Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, Rachel Zegler rivela la scena improvvisata di Snow e Lucy Gray

News Cinema

Rachel Zegler ammette che una scena dell'atto finale di Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente tra Lucy Gray e Snow è stata improvvisata sul set: di quale si tratta?

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente ha riportato il mondo distopico immaginato su carta da Suzanne Collins ancora una volta sul grande schermo. La storia prequel raccontata è quella di Coriolanus Snow, interpretato da Tom Blyth anni prima di diventare lo spietato presidente di Panem. Il film costruisce la figura di un futuro dittatore che assapora la brama di potere di minuto in minuto e la sua trasformazione avviene anche dopo aver incontrato Lucy Gray Baird. Interpretata da Rachel Zegler, finirà nell’arena dei decimi Hunger Games ma soltanto grazie agli imbrogli di Snow riuscirà a sopravvivere. A detta di Rachel Zegler, il film include una scena finale che è frutto di improvvisazione e quindi non prevista dalla sceneggiatura originale. Di quale si tratta?



Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, Rachel Zegler racconta di una scena improvvisata nell’atto finale

Dopo aver raccontato quale scena è stata tagliata nell’atto finale di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, Rachel Zegler continua a rivelare dettagli relativi al film prequel di Hunger Games. Dopo il successo della saga principale con protagonista Jennifer Lawrence, il prequel ha preferito mostrare il background di un villain spiegando tutto ciò che l’ha spinto ad intraprendere quella strada in futuro. Intervistata durante il podcast Happy Sad Confused, Rachel Zegler ha confessato che una scena chiave è stata improvvisata sul set.

Eravamo sul set e stavamo girando una scena che abbiamo affettuosamente soprannominato Love Alley. Tom mi ha afferrato il mento e io semplicemente mi sono irrigidita. È stato dopo che Lucy Gray ha iniziato a collegare Sejanus in tutto quel discorso intaccando la fiducia da entrambi i lati. Ho avuto un sussulto involontario quando Tom mi ha afferrato il mento.

Pare quindi che quella scena non fosse stata descritta esattamente così nella sceneggiatura e che Rachel Zegler abbia reagito d’istinto alla presa della co-star sul set. E quella reazione spontanea è stata poi inserita nel montaggio finale, rendendo il disgusto di Lucy Gray quasi percepibile sullo schermo. E quella delusione mista a paura ed istinto di sopravvivenza spingeranno la donna a scappare, trovando rifugio nella foresta, non prima di essersi imbattuta nell’ira di Snow che, sentitosi tradito e messo con le spalle al muro, le ha puntato contro un fucile sparando tra gli alberi. Che l’abbia uccisa oppure no non è dato sapere, nel film come nel romanzo.