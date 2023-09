Hunger Games: La ballata dell'Usignolo e del Serpente, ecco il secondo trailer ufficiale!

News Cinema

Il 22 novembre arriverà nei cinema italiani l'atteso prequel di Hunger Games, ovvero La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, ed è appena arrivato il nuovo trailer.

Dopo il poster, arriva oggi il secondo trailer ufficiale di Hunger Games: La ballata dell'Usignolo e del Serpente, tratto dal libro prequel di Suzanne Collins. Se ancora non l'avete letto, avete tempo fino al 20 novembre, quando il film di Francis Lawrence arriverà al cinema. Protagonista, nel ruolo di Lucy Gray Baird, non a caso Rachel Zegler, visto che nella storia il suo canto è determinante. Al suo fianco l'emergente Tom Blyth nella parte del giovane futuro presidente di Panem, Coriolanus Snow. Ma vediamo intanto il trailer.

Hunger Games: La ballata dell'Usignolo e del Serpente, trama e cast

Al centro della storia del film ci sono i primi Hunger Games: protagonista è il giovane Coriolanus Snow, appartenente a una nobile famiglia decaduta, che viene scelto come mentore ma vede andare in crisi le sue ambizioni quando gli viene assegnato come tributo Lucy Gray Baird, del Distretto 12, una ragazza dalle straordinarie doti canore che affascina il pubblico di Panem e di cui finisce per innamorarsi. Diviso tra l'amore e i suoi desideri di rivalsa, Snow alla fine dopo una serie di prove dolorose per entrambi si rivelerà... usignolo o serpente? Nel cast accanto ai giovani protagonisti ci sono Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman e Davis.