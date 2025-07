Hulk Hogan: perché il biopic con Chris Hemsworth non è mai stato realizzato?

News Cinema

Hulk Hogan, morto giovedì 24 luglio all'età di 71 anni, ha quasi avuto il suo film biografico su Netflix, con Chris Hemsworth protagonista e Todd Phillips dietro alla macchina da presa. Il film, che non ha mai visto la luce, avrebbe dovuto raccontare le origini della star della WWE.

La storia della vita di Hulk Hogan è quasi diventata un lungometraggio. L'ex wrestler è morto giovedì 24 luglio, all'età di 71 anni. Sul grande schermo doveva essere interpretato da uno degli attori più richiesti di Hollywood, Chris Hemsworth, in un film biografico targato Netflix. Tuttavia, come confessato da Hogan in un'intervista, problemi contrattuali hanno bloccato il biopic.

Il film, annunciato per la prima volta nel 2019, avrebbe dovuto contare sulla regia del regista di Joker, Todd Phillips. The Hollywood Reporter, all'epoca, riportò che Hemsworth avrebbe interpretato Hogan per tutta la sua carriera: la trama, infatti, avrebbe raccontato "le origini di Hulkster e della Hulkamania". In un'intervista del 2020 con Total Film, la star Marvel ha espresso il proprio entusiasmo nel rappresentare sullo schermo la star della WWE.

Questo film sarà davvero divertente. Come potete immaginare, la preparazione per il ruolo sarà incredibilmente fisica. Dovrò aumentare le mie misure più di quanto abbia mai fatto prima: persino più di quanto abbia fatto per Thor. C'è poi l'accento, oltre alla fisicità e all'atteggiamento. Dovrò anche immergermi profondamente nel mondo del wrestling, cosa che non vedo l'ora di fare.

Nel 2021, il film sembrava in dirittura d'arrivo: Hogan ha condiviso su Instagram una foto in cui Chris mostrava le sue braccia muscolose (pubblicata dall'attore per celebrare la fine delle riprese di Thor: Love and Thunder). "Sembra che potrebbe schiacciare Andre the Giant", ha scritto Hogan nella didascalia, riferendosi al compianto wrestler. Tre anni dopo, intervistato per PDB Podcast, l'ex campione ha rivelato che, nonostante apprezzasse la sceneggiatura e credesse addirittura che Hemsworth avrebbe potuto attirare l'attenzione dell'Academy, il film era arrivato a un punto morto a causa del contratto.

Hulk Hogan è morto: perché il biopic sulla star della WWE non uscirà mai

Quando gli è stato chiesto se la colpa fosse di Netflix, Hulk Hogan ha commentato: "Hanno perso un colpo nel contratto".

C'è stato un pagamento che non è stato effettuato al momento giusto. La sceneggiatura era fantastica. Scott Silver, che ha scritto la sceneggiatura di Joker, The Wolf of Wall Street e un sacco di altri film, ha detto: 'Questa è la cosa migliore che abbia mai scritto'. Quando l'ho letta, ho pensato, oh mio dio, è davvero bella. Se questa cosa esce…'.

Nel 2024 ai microfoni di Variety, Todd Phillips ha confermato che il film è stato scartato. "Adoro quello che stavamo cercando di fare, ma non ci riuscirò".

Hogan ha recitato in diversi film, tra cui Rocky III (1982), nel ruolo di Thunderlips (Labbra Tonanti), Senza Esclusioni di Colpi (1989) e Missili per Casa (1993). In televisione, ha recitato nelle serie Thunder in Paradise e Hogan Knows Best, ed è apparso come guest star in serie cult come Baywatch e Walker Texas Ranger. Recentemente, è stato protagonista del film Netflix Nobody Speak: Le Complicazioni della Libertà di Stampa (2017), incentrato sulla sua importante causa contro Gawker, il sito che ha pubblicato un sex tape senza il suo permesso. La causa, durata anni, si è conclusa nel 2016 con un risarcimento multimilionario a Hogan. Gawker e i siti web affiliati sono stati venduti quando la società ha dichiarato bancarotta.