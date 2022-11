Hugh Jackman come 007? Glielo proposero, ma rifiutò, il racconto

News Cinema

Hugh Jackman, impegnato a promuovere The Son e prossimamente in Deadpool 3, ha raccontato che nei primi anni Duemila gli offrirono il personaggio di James Bond 007. Rifiutò per una precisa ragione.

Hugh Jackman è in questi giorni impegnato a promuovere il dramma The Son di Florian Zeller, nei nostri cinema a gennaio: nel frattempo, è come sappiamo al lavoro con Ryan Reynolds per tornare nei panni di Wolverine in Deadpool 3. Definire la carriera di Jackman "eclettica" sarebbe un eufemismo, ma avrebbe potuto avere un'altra ulteriore freccia al suo arco: James Bond 007. Sì, glielo proposero sul serio, ma declinò. Perché? Leggi anche Hugh Jackman svela i suoi cinecomic preferiti, ma Wolverine tradisce!

Tra poco di nuovo Wolverine in Deadpool 3, il buon Hugh Jackman ha raccontato a IndieWire che nei primi anni Duemila, sull'onda del successo di X-Men, il team Broccoli-Wilson gli propose sul serio di vestire i panni di James Bond 007 (un australiano per un ruolo così british, immaginate quante polemiche ne scaturirebbero ora sui social!). Il rischio però non fu corso, perché Jackman rifiutò, adducendo una motivazione sensata:

Non voglio fare sempre le stesse cose. Il ruolo dell'eroe d'azione. I film americani ci vanno matti per quell'archetipo: varie forme di tizi eroici in situazioni da duro. Dissi: "No, qui abbiamo un problema". Ci pensai [a Bond, ndr], ma dissi a me stesso: "Se faccio quello e Wolverine, non avrò tempo per fare nient'altro". Mi sembra più interessante interpretare persone fuori dai canoni.