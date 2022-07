House of Darkness: il trailer del film in cui Neil LaBute rilegge il Dracula di Bram Stoker

News Cinema

Presentato al Fantasia Film Festival, il film debutterà a settembre in sala e in VOD negli USA, e vede protagonisti Kate Bosworth e Justin Long.

"A reimagining of Bram Stoker’s timeless tale". Ovvero, una nuova lettura del racconto senza tempo di Bram Stoker, e quindi del suo Dracula. Così questo primo trailer ufficiale definisce House of Darkness, un horror scritto e diretto da Neil LaBute (quello di Nella società degli uomini, di Possession e anche Il prescelto con Nic Cage, sghignazzatissimo remake del Wicker Man che è una delle glorie del folk horror) che è stato presentato in anteprima al Fantasia Film Festival e debutterà prima in sala e poi in VOD i primi di settembre negli USA. E, a vedere il trailer, un po' di curiosità questo House of Darkness la ispira.

Protagonisti del film sono Kate Bosworth (nota per l'eterocromia, ma anche per film che vanno da Blue Crush e Le regole dell'attrazione fino a i più recenti Somnia e La forza della natura) e Justin Long, quello di Tusk di Kevin Smith, ma anche di Jeepers Creepers, Drag Me to Hell e di tante commedie.

Ecco trailer e trama ufficiali di House of Darkness:





Mentre guida verso l'isolata e lussuosa dimora della sua affascinante nuova conquista, incontrata poco prima in un locale, un seduttore incallito pensa che questa misteriosa ragazza possa diventare un'altra delle sue tante storie da una notte. Mentre conversano per conoscersi meglio, il loro flirtarse si fa sempre più sexy, giocoso e sinistro. L'uomo pensa di essere stato fortunato, ma in realtà la sua fortuna potrebbe essere finita...