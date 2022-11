Horror Club, film di genere, gratis su CHILI, tra cult e rarità

News Cinema

La sezione "Horror Club" di CHILI offre alcuni film horror meno noti in modalità del tutto gratuita, con pubblicità: tra Lucio Fulci e Umberto Lenzi, c'è qualcosa che potrebbe interessare gli appassionati.

La piattaforma CHILI ha aperto una sezione dedicata al cinema horror di genere meno noto: quest'offerta, che non manca di cult, è gratuita, sostenuta dalla pubblicità, quindi l'utente finale non ha che godersi i suoi brividi vintage accettando le inserzioni, senza esborsi. Ma quali sono i lungometraggi che incuriosiscono di più in questa selezione? Cosa c'è di imperdibile o totalmente folle, per l'appassionato di horror ma anche per il cinefilo a lungo raggio?

Un gatto nel cervello: il testamento di Lucio Fulci

Un gatto nel cervello (1990), penultimo film di Lucio Fulci, maestro riverito del genere (anche da Quentin Tarantino), rimane una delle sue opere più deliranti. Il protagonista è infatti lo stesso regista, che ammette la sua malsana ossessione per l'orrore e le visioni sadiche, tanto che nella storia si presenta da un analista, ma il bieco "professionista" ha intenzione di utilizzare la sua monomania a proprio vantaggio. Splatter come se piovesse a cura di Pino Ferranti e Studio 2.

Incubo sulla città contaminata, l'apocalisse di Umberto Lenzi

Andate pazzi per The Walking Dead? Non potete mancare Incubo sulla città contaminata (1980) di Umberto Lenzi, altro celebrato maestro nostrano dell'incubo a basso budget. Un cronista realizza che una fuga radioattiva sta trasformando le persone in morti viventi raccapriccianti e assetati di sangue. Insieme a sua moglie cercherà di mettersi in salvo. Ma c'è una via di salvezza dall'apocalisse? Nemmeno una chiesa è più un riparo dal flagello che si è abbattuto sull'umanità...





La casa che grondava sangue, indimenticabile Christopher Lee

Christopher Lee è stato uno degli attori più identificato col genere horror d'antan, quindi fa piacere rivederlo in La casa che grondava sangue (1971) di Peter Duffell. Nella cupa vicenda un ispettore di Scotland Yard, indagando sulla scomparsa di un attore, scopre che una villa di campagna nasconde oscuri segreti: gli vengono narrate tre storie riguardanti fenomeni legati alla dimora. Personaggi immaginari che prendono vita, una statua di cera assassina, una bambina che pratica la magia... sarà tutto vero?





Ubaldo Terzani Horror Show

Ubaldo Terzani Horror Show (2010) di Gabriele Albanesi è invece un rappresentante recente del genere all'italiana, dove un giovane regista si imbarca nel progetto di un film horror, da scrivere con un autore esperto di romanzi di questo tipo, tale Ubaldo Terzani (interpretato da Paolo Sassanelli). La collaborazione avrà effetti nefasti sul ragazzo, che sarà via via plagiato dalla follia di Terzani: se quest'ultimo sforna continui bestseller, conosce a menadito il lato oscuro...