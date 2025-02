Horizon: An American Saga - Capitolo 1 di Kevin Costner è su Sky Cinema Uno e NOW

News Cinema

Kevin Costner è coinvolto a tutto tondo in Horizon: An American Saga. Il Capitolo 1 è in arrivo questa sera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.

L’impresa cinematografica di Kevin Costner è in arrivo anche su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Questa sera, in prima TV a partire dalle 21:15 va in onda Horizon: An American Saga – Capitolo 1, la prima parte del film in cui Kevin Costner figura non solo come protagonista, ma anche come co-regista, co-sceneggiatore e co-produttore. Film western, il secondo capitolo è stato presentato in anteprima mondiale durante la Mostra del cinema di Venezia nel 2024.



Horizon: An American Saga - Capitolo 1: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Kevin Costner - HD



Horizon: An American Saga – Capitolo 1 arriva su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW: trama, cast e curiosità

La storia raccontata in Horizon: An American Saga – Capitolo 1 è ambientata a pochi anni dalla Guerra Civile, con l’arrivo sempre più insistente del colonialismo bianco. Si parte dal 1859, due anni prima della Guerra Civile, quando carovane di coloni si stabiliscono lungo il fiume con i loro carri scontrandosi con gli Apache, che vogliono difendere a tutti i costi la loro terra dall’invasione. Nel frattempo in Wyoming un uomo ed una donna sono in fuga: con loro c’è un bambino ed è il motivo per cui un uomo spietato è alle loro calcagna.

Protagonista di Horizon: An American Saga – Capitolo 1 è naturalmente Kevin Costner che interpreta Hayes Ellison, mentre Tom Payne è Frances Kittredge. Il cast coinvolge anche Sienna Miller, Sam Worthington, Isabelle Fuhrman, Giovanni Ribisi, Kathleen Quinlan e Luke Wilson.