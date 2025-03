Hit Man - Killer per caso, Glen Powell conduce una doppia vita nel film su Sky Cinema e NOW

News Cinema

In esclusiva TV questa sera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW arriva una delle recenti avventure di Glen Powell: Hit Man - Killer per caso.

Glen Powell tutto può, anche interpretare un killer per caso. È lui, infatti, il protagonista dell’action comedy attesa in prima TV questa sera, sabato 22 marzo 2025, su Sky Cinema Uno e in streaming in contemporanea su NOW. Si intitola Hit Man - Killer per caso ed è diretto da Richard Linklater.

Hit Man - Killer per caso arriva su Sky Cinema Uno e NOW: trama e cast

Il protagonista di Hit Man – Killer per caso è un mite professore di filosofia, un po’ impacciato all’apparenza che vive con i suoi numerosi gatti. Ma sotto copertura, all’insaputa di tutti, collabora con il dipartimento di polizia di New Orleans. Mai avrebbe creduto che un giorno potesse ricevere una proposta così lontana dalla sua indole: gli viene offerta la possibilità di fingersi un serial killer sotto copertura per sventare possibili omicidi ed incastrare così i mandanti. Nonostante le apparenze, Gary si dimostra perfetto per l’incarico, sfoggia un’incredibile abilità e si dimostra essere un portento con i travestimenti. Conduce così una doppia identità, una doppia vita che ad un certo punto dovrà fare i conti con l’amore: a incrinare la sua patina di perfezione è Madison, colei che gli chiederà di assassinare il marito.