Highlander, rimandato l'inizio delle riprese del reboot con Henry Cavill

Il reboot di Highlander con protagonista Henry Cavill avrebbe dovuto iniziare a breve le riprese. Ma, stando a un recente aggiornamento, sembra che la produzione subirà un nuovo ritardo...

Cattive notizie per i fan di Highlander, il reboot in lavorazione con protagonista Henry Cavill. L'ultimo aggiornamento sulla pellicola svela, infatti, che le ripres, che sarebbero dovute iniziare a breve, subiranno un nuovo ritardo e saranno rimandate di diversi mesi.

Highlander, le riprese del reboot con Henry Cavill posticipate a una nuova data

Redanian Intelligence riferisce che le riprese di Highlander non inizieranno a gennaio 2025, come previsto, ma saranno rimandate al mese di maggio 2025. Secondo quanto riporta il sito di cinema, infatti, la causa del rinvio dipenderebbe dalle riprese di Voltron, altro progetto che coinvolge Cavill e le cui riprese inizieranno a dicembre 2024 e si concluderanno solo ad aprile 2025. Questa è la seconda volta che la data d'inizio delle riprese viene rimandata: nel primo caso era dovuto all'impegno del regista Chad Stahelski sul set di Ballerina, spin-off di John Wick. L'ideatore della saga, infatti, era stato chiamato sul set a girare alcune riprese aggiuntive, causando un ritardo nella produzione di Highlander.

Il film arriverà al cinema nel 2026, distribuito da Lionsgate. La pre-produzione è già stata avviata nel mese di settembre, quando sono state selezionate diverse location che ospiteranno i set e che sono distribuite tra Scozia, Italia e Hong Kong. Molti dettagli sul progetto continuano a essere un mistero, ma il regista ha anticipato che diversi elementi del film del 1986 e della serie tv saranno inseriti nel reboot, per rispettare la mitologia del franchise e arricchirla.

La pellicola degli anni '80 vedeva protagonisti Christopher Lambert, Roxanne Hart, Clancy Brown e Sean Connery e raccontava di un'antica guerra tra guerrieri dotati del dono dell'immortalità. Nonostante all'epoca del debutto in sala il film sia stato un flop, in seguito, ha ispirato un intero franchise ed è diventato un piccolo cult, con diversi sequel e spin-off. Il reboot è stato già annunciato nel 2018, ma la conferma ufficiale è arrivata nel 2021. Lo stesso è accaduto per Henry Cavill: l'attore nel 2023 ha confermato di essere coinvolto nel progetto. La notizia era arrivata dopo che l'attore aveva rinunciato alla parte di Geralt di Rivia nella serie tv The Witcher e non essere stato rinnovato come Superman nel nuovo DCU. Sul suo ruolo nel reboot, Cavill ha stuzzicato i fan dicendo di aspettarsi diverse coreografie con la spada:

"Sono un amante del film originale, con tutti i suoi difetti. Quello che stiamo facendo con questo reboot è molto di più...stiamo andando a fondo nell'analsii dei personaggi e dell loro prove e tribolazioni. Se pensavate di avermi visto usare una spada, credetemi, non avete ancora visto nulla"