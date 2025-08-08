Highlander, Dave Bautista in trattative per interpretare l'antagonista di Henry Cavill

News Cinema

Il cast di Highlander continua a prendere forma e sembra che Dave Bautista sia pronto a unirsi al reboot nel ruolo dell'antagonista del personaggio interpretato da Henry Cavill

Dave Bautista è in trattative per unirsi al cast di Highlander, reboot del cult degli anni '80 diretto da Chad Stahelski e con Henry Cavill nel ruolo del protagonista Connor MacLeod. Prodotto da Amazon MGM Studios e United Artists, il film vede nel cast anche Russell Crowe.

Highlander, al reboot si unirà anche Dave Bautista nel ruolo dell'antagonista di Henry Cavill

Come riporta The Hollywood Reporter, Dave Bautista potrebbe unirsi al cast del reboot di Highlander. L'ex attore di Guardiani della Galassia interpreterà l'antagonista principale del film, l'Immortale malvagio Kurgan, ruolo che fu di Clancy Brown nel film del 1986.

L'alter ego moderno di Kurgan, Victor Kruger, si scontra con Russell Nash/Connor MacLeod (Christopher Lambert) a Madison Square Garden in una delle prime scene della versione diretta da Russell Mulcahy. In seguito, viene rivelato che Kurgan è un barbaro malvagio, la parte oscura della stirpe degli Immortali che uccide altri come lui e Connor per arrivare alla Ricompensa e gettare il mondo nella distruzione. Alla notizia del coinvolgimento di Dave Bautista manca ancora l'ufficialità, ma già nel 2015 quando Summit Entertainment e Cedric Nicolas-Troyan avanzarono l'idea di un reboot del cult, i fan speravano che il ruolo del barbaro Kurgan fosse affidato proprio a lui.

La sceneggiatura del reboot è stata scritta da Michael Finch, che ha collaborato con Stahelski anche per John Wick 4. Annunciato nel 2018, il reboot è entrato in produzione nel 2021 con la scelta di Henry Cavill come protagonista. Al cast si sono uniti anche Russell Crowe nel ruolo del mentore di Connor, Juan Sanchez-Villalobos Ramirez (interpretato da Sean Connery nel 1986) e Marisa Abela nel ruolo dell'interesse amoroso di Cavill. Inizialmente, le riprese erano previste per l'inverno 2025, ma Stahelski era impegnato sul set di Ballerina per alcune scene aggiuntive, perciò, la data d'inizio delle riprese è slittata a settembre 2025 con una data di uscita per il film non ancora confermata.