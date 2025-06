Highlander, Russell Crowe si unisce al cast del reboot con Henry Cavill

Russell Crowe si unirà al cast di Highlander, reboot diretto da Chad Stahelski (John Wick) e con protagonista Henry Cavill. L'ex star de Il Gladiatore e attore Premio Oscar interpreterà il mentore di Connor MacLeod, ruolo che fu di Sean Connery nel film del 1986.

A riportare la notizia è stato Variety e Russell Crowe l'ha immediatamente ricondivisa sul suo account X, commentando così il suo ingresso ufficiale nel cast del reboot di Highlander:

La pellicola degli anni '80 vedeva protagonisti Christopher Lambert, Roxanne Hart, Clancy Brown e Sean Connery e raccontava di un'antica guerra tra guerrieri dotati del dono dell'immortalità. Nonostante all'epoca, il film sia stato un flop al botteghino, ma, in seguito, ha ispirato un intero franchise ed è diventato un piccolo cult, con diversi sequel e spin-off. Nel film del 1986 Sean Connery interpretava Juan Sanchez-Villalobos Ramirez, mentore di Connor MacLeod (Christopher Lambert) e ora sarà Russell Crowe a imbracciare la spada e combattere al fianco di Henry Cavill.

Highlander sarà diretto da Chad Stahelski, già regista e ideatore della fortunata saga action di John Wick, mentre la sceneggiatura è firmata da Michael Finch, che ha già collaborato con il regista per John Wick 4. Annunciato già nel 2018, il reboot è stato poi confermato ufficialmente solo nel 2021, con l'annuncio che Henry Cavill è stato scelto come protagonista di Highlander nel 2023. L'attore, infatti, in quel periodo aveva deciso di rinunciare al ruolo di Geralt di Rivia nella serie tv Netflix The Witcher per dedicarsi al reboot e si era visto estromettere dal DCU di James Gunn, nel quale in precedenza aveva interpretato Superman.

La pellicola avrebbe dovuto avviare la produzione a gennaio 2025, ma gli impegni di Chad Stahelski con Ballerina e quelli di Henry Cavill sul set di Voltron hanno portato a un ritardo delle riprese, che inizieranno a settembre 2025. Il film arriverà in sala con una data di uscita non ancora confermata e sarà prodotto da Amazon MGM Studios e United Artists, dopo il dietrofront di Lionsgate.

Yes… it’s true… I shall be returning to the highlands… with a sword… it has been a few centuries…



“ there can be only one “#fraseroflovat #cunningham #wemyss #battleoftheshirts #clanranald #spaniard #highlander #macloud https://t.co/zSVhTDnWhf