High School Musical, Zac Efron è pronto a un reboot

Zac Efron sogna ancora di tornare nel mondo di High School Musical, magari in compagnia dei vecchi compagni. Ce lo vedreste?

Se siete fan di Zac Efron, e magari siete donne, il vostro imprinting col divo risalirà di certo ai film del ciclo High School Musical, che lo lanciarono tra le star di una generazione. Da oggi nei nostri cinema con Firestarter, adattamento del romanzo omonimo di Stephen King, dove interpreta il genitore della piccola protagonista, Efron come molti ha una certa nostalgia degli esordi. Tornerebbe nei panni di Troy Bolton, a quattordici anni di distanza dall'ultima volta? Leggi anche Gold: Zac Efron, semisfigurato, lotta per sopravvivere nel deserto nel trailer del film

Un reboot o una rimpatriata per High School Musical? Zac Efron ci starebbe

Impegnato nella promozione di Firestarter, adattamento da Stephen King da oggi nelle nostre sale, Zac Efron deve la sua fama a una trilogia di lungometraggi musicali che interpretò tra il 2006 e il 2008: High School Musical, High School Musical 2 e High School Musical: Senior Year (quest'ultimo per le sale, mentre i precedenti furono esclusive del Disney Channel). Lì interpretava il bel Troy Bolton, tra basket e scoppiettanti esibizioni coreografiche e vocali, facendo sognare Gabriella Montez, portata sullo schermo da Vanessa Hudgens. Zac si è fatto incastrare dalla domanda di un cronista, come riporta il New York Post, riguardante proprio la possibilità di tornare in compagnia dei vecchi amici della serie. Ha risposto:

Naturalmente. Avere l'opportunità di tornare a lavorare con quella squadra, in qualsiasi forma, sarebbe fantastico. Il mio cuore è rimasto lì, sarebbe incredibile. Spero che accada.