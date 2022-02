Gold: Zac Efron, semisfigurato, lotta per sopravvivere nel deserto nel trailer del film

News Cinema

E’ arrivato finalmente l'impressionante trailer di Gold, il film di sopravvivenza in cui Zac Efron, accecato dall'avidità, rischia di morire nel deserto australiano. L'uscita è per il 17 marzo.

Dopo avervi mostrato la disturbante foto di Zac Efron con il viso bruciato dal sole, possiamo finalmente farvi vedere lo sconvolgente e intrigante trailer di Gold, thriller di sopravvivenza che debutterà nelle sale italiane il prossimo 17 marzo e che per l'attore è stato una delle prove lavorative più dure della sua intera carriera. La regia è di Anthony Hayes, che è anche autore della sceneggiatura e si è ritagliato il ruolo di co-protagonista del film.

La trama di Gold:

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, la lavorazione di Gold è stata particolarmente impegnativa, perché le tempeste di sabbia che vedremo nel film ci sono state per davvero, e la troupe e cast hanno sofferto sul serio il caldo e si sono dovuti coprire viso, collo e braccia di crema protettiva, onde evitare di fare la fine dei nazisti ne I predatori dell'arca perduta. Rispetto al film di Steven Spielberg, qui siamo decisamente più avanti nel tempo, per la precisione nel futuro, come spiega la sinossi ufficiale di Gold:

In un futuro non troppo lontano, due vagabondi (Zac Efron, Anthony Hayes) che viaggiano attraverso il deserto trovano la più grande pepita d'oro mai vista, e il sogno di un'immensa ricchezza e l'avidità si impossessano presto di loro. I due architettano un piano per scavare e recuperare il tesoro, e uno va a cercare gli attrezzi necessari all'impresa. L'altro uomo rimane nel deserto ed è costretto a far fronte a tremende avversità: cani randagi affamati e misteriosi intrusi, insieme al crescente sospetto di essere stato abbandonato al proprio destino.

Il trailer di Gold

Il trailer di Gold è davvero ben fatto e rende alla perfezione l'angoscia prima sottile e poi mostruosa del personaggio di Zac Efron, sempre più provato dalla sua permanenza nel deserto. Il poveretto non deve solamente sopportare il caldo e la sabbia che vortica, ma anche l'arrivo di una donna (Susie Porter) che comincia a sorvegliarlo e che sembra avere il fiuto di un segugio. Le ultime immagini sono davvero raccapriccianti, o meglio il viso di Zac è raccapricciante. In ogni modo, anche se il film è a colori e non in bianco e nero, non possiamo non fare un paragone fra Gold e Rapacità di Eric Von Shtroheim, film muto con uno splendido e durissimo epilogo nella Valle della Morte. Chissà se anche Anthony Hayes ci ha pensato...