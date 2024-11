Heroes International Film Festival: torna con la V edizione la kermesse che celebra le maestranze di cinema e TV

News Cinema

Si svolgerà alla Casa del Cinema di Roma dal 11 al 13 dicembre la quinta edizione dell'Heroes International Film Festival.

La quinta edizione di Heroes International Film Festival si terrà alla Casa del Cinema di Roma dal 11 al 13 dicembre con il tema The Perfect Show: l’impatto delle nuove tecnologiche sulla natura artigianale del cinema e della serialità italiana e internazionale. Real time Production, Virtual set, Transmedialità e Intelligenza artificiale al servizio della produzione e della comunicazione di film e serie live action e d’animazione.

Heroes è il “festival delle maestranze” che celebra artisti e professionisti del cinema e della serialità “di genere” horror, fantasy, sci-fi, thriller, action e cross-over che prima e dentro il film lavorano alla costruzione della magia e della messa in scena del racconto per la sala, la tv e i broadcaster online. 4 proiezioni in anteprima, 4 grandi ospiti internazionali, 2 concorsi per cortometraggi, 12 masterclass, 5 premi e 1 celebration costituiscono la proposta dell’edizione 2024 della kermesse.

Universes - Anteprime Italiane & Celebration

SOUL EATER (FRANCIA, HORROR, 2024) Regia di Julien Maury e Alexandre Bustillo, con Virginie Deloyen (8 donne e un mistero) e Paul Hamy (Sorellanza).

Quando una serie di morti violente e inspiegabili riaprono un’antica ferita nella comunità di un piccolo villaggio montano francese, tutti pensano al ritorno di un’antica maledizione. Negli stessi giorni, due investigatori molto diversi tra loro dovranno affrontare a viso aperto la misteriosa sparizione di un gruppo di bambini locali. Tratto dall’horror-thriller bestseller francese di Alexis Leipsker.

THE SILENT PLANET (USA, SCI-FI, 2024) Regia di Jeoffrey St. Jules, con Elias Koteas (La sottile linea rossa) e Briana Middleton (The Inheritance).

La vita di un malato terminale che sta scontando l’ergastolo su un pianeta deserto viene rivoluzionata dall’arrivo improvviso di una nuova, giovane prigioniera. Grazie a lei, anche i ricordi più fumosi della sua memoria verranno a galla. A legarli l’una all’altro è un misterioso delitto che prima li tiene uniti poi si trasforma in un incubo che li spinge a una nuova verità e a un violento duello all’ultimo sangue.

SHIRKOA: IN LIES WE TRUST (INDIA, FRANCIA, GERMANIA, SCI-FI, 2024) Regia di Ishan Shukla, con Golshifteh Farahani (Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar) e Asia Argento.

Nella “perfetta” società distopica di Shirkoa, i cittadini vivono con una busta da pane sulla testa per nascondere qualsiasi differenza individuale e sociale tra loro. Quando la leggenda di una terra senza maschere inizia a circolare, però, uno dei cittadini da il via a una misteriosa e irreversibile rivoluzione.

HEROES: LA SERIE (ITALIA, DOCUFICTION, 2024)

Regia di Salvatore Bifano, Edoardo Gesumaria e Isabella Rossi, con Daniela Pensa, Alessio Desideri e Alessio Curzi

Tre ragazzi, una cantina scalcinata e la scoperta di un misterioso gioco da tavolo che li sfida: risolvere i problemi di una sceneggiatura diversa in ogni puntata, in 10 minuti, per concludere la partita e avvicinarsi alla produzione del loro primo film. Dove non arriveranno con la fantasia, saranno gli eroi di un mazzo di carte ad aiutarli, contagiandoli con la passione per il proprio mestiere e con tutta la magia del cinema.

Heroes Awards

Tornano i premi internazionali dedicati a grandi maestri e giovani talenti del cinema e delle serie “di genere” italiana e internazionale che nell’edizione 2024 saranno assegnati a:

Heroes Master of Animation allo Story Artist Bruce Morris (Pocahontas, Basil l’Investigatopo, Alla ricerca di Nemo).

Heroes Action al regista Brando De Sica (Mimì e il principe delle tenebre).

Heroes Feature of the Year al documentario Il segreto di liberato con i registi Lorenzo Ceccotti, Francesco Lettieri, Giuseppe Squillaci e Giorgio Testi.

Heroes Master al Costume Designer Carlo Poggioli (Parthenope, Le età dell’innocenza, Divergent)

Ai quattro premi originari del festival si affiancherà per la prima volta il nuovo Heroes Transmedia Award dedicato a produzioni che abbiano saputo raccontare storie simultaneamente su più media e piattaforme nel modo reale e in quelli digitali. Vincitrice del 2024 è la casa di produzione danese LEGO con la serie animata LEGO DREAMZzz!. La consegna del premio sarà preceduta dall’incontro “Transmedia per Kids e Teens” con interventi di Lorenza Lei (Resp.le Cinema e Audiovisivo, Regione Lazio) e Carlo Rodomonti (Resp.le Marketing Strategico e Digital RAI Cinema e Pres. Unione Editori e Creator ANICA).

Heroes Film School - Ospiti internazionali e italiani

La Film School di Heroes prevede masterclass, keynote e talk con artisti e professionisti del cinema italiano e internazionale: Premi Oscar, David di Donatello, Nastri d’Argento e Ciak d’Oro portano la loro esperienza dal set e per il set, sia live action che d’animazione. Tra gli ospiti dell’edizione 2024:

BRUCE MORRIS

Story Artist americano, ha firmato la sceneggiatura di capolavori dell’animazione quali Basil l’investigatopo, Hercules e Pocahontas e serie animate quali Paddington Bear, Alvin Rock & Roll e Tom & Jerry Kids Show oltre agli storyboard di X-Men - Giorni di un futuro passato, Il cacciatore di giganti e Alla ricerca di Nemo.

JONATHAN BACHETER

È uno tra i 3D Artist francesi più attivi nel cinema internazionale e ha lavorato ai Visual Effects di grandi blockbuster “di genere” quali: FastX, Guardiani della Galassia 3, La Sirenetta, Thor: Love and Thunder e a serie quali The Acolyte e The Last of Us.

OTTO SCHMIDT

Character Artist e illustrator per serie animate e comics, ha lavorato per anni sia con Marvel che con DC Comics. È stato candidato agli Annie Awards per la serie Batman: The Long Halloween e ha lavorato a Justice League: Warworld e Superman: Man of Tomorrow.

TOMMY ANDREASEEN

Sceneggiatore e Showrunner, ha scritto e prodotto serie animate LEGO quali: LEGO DREAMZzz, Ninjago, Legends of Chima e LEGO Nexo Knights e collaborato a LEGO Star Wars: All-stars e LEGO Hidden side. È uno dei più influenti transmedia producer dello studio danese ed europei.

PRODUCTION DESIGN – Carmine Guarino (Parthenope, Comandante);

COSTUME DESIGN – Veronica Fragola (Citadel: Diana, Suburra: la serie);

3D SCULPTING – Andrea Salvatori (House of the Dragons, Love, Death & Robot)

VIRTUAL PRODUCTION – Nicole Di Meo (The Opera, Bunny man)

SCI-FI SERIES: NEVER TOO LATE – Lorenzo Vignolo (REGISTA), Saverio De Chirico (PRODUTTORE CREATIVO) e Dario Lanzellotti (COMPOSITORE)

VFX SUPERVISOR – Vincenzo Di Natale (Hanno ucciso l’uomo ragno, Romulus)

ART DIRECTION & AI – Alessandro Risuleo (Shortcut, In the Trap, Baloon Museum)

HEAD OF AQUISITION – Annalisa Liberi (RAI RAGAZZI)

PRODUCTION DESIGN – Giuliano Pannuti (The Return, Citadel: Diana)

Heroes Stories: Cortometraggi indipendenti e d'accademia

La giuria internazionale chiamata a premiare i vincitori individuati tra i 10 finalisti delle due sezioni Corti d’Autore e Corti d’Accademie è composta da Jonathan Bacheter (3D Artist), Otto Schmidt (Character Artist), Sabrina Perucca (Direttore Artistico Romics) e Lorenzo Vignolo (Regista) presieduta dal Direttore Artistico Max Giovagnoli. I vincitori dei concorsi, ai quali si sono iscritte opere provenienti da 26 Paesi, saranno premiati da Crew United, network europeo per i professionisti dell’audiovisivo, e Biunivoca/PolygonFlow con la piattaforma Dash con tool di World-Building per la real time production.

CELEBRATION

In occasione del suo 40mo anniversario, una proiezione speciale del film La Storia Infinita sarà organizzata in collaborazione con FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, con un’introduzione della critica cinematografica Eva Carducci e uno spazio dedicato alla seconda edizione della campagna “We Are Stories” promossa da FAPAV in collaborazione con ANEC, ANICA, APA, CRTV, MPA, NUOVOIMAIE, SIAE e UNIVIDEO, che racconta le storie, i sogni e le aspirazioni di giovani donne professioniste del mondo della produzione cinematografica e audiovisiva, nata con l’intento di sensibilizzare il pubblico sul valore dell’industria culturale e sulla necessità di fruire dei contenuti digitali in modo legale al fine di contrastare la pirateria.

ORGANIZZAZIONE E PARTNERSHIP

Heroes International Film Festival è un evento organizzato da La Città dell’Animazione e dei Contenuti Digitali, con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

