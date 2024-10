Here, Tom Hanks nel trailer italiano del nuovo film di Robert Zemeckis

News Cinema

Ennesimo tour de force tecnico di Robert Zemeckis, Here con Tom Hanks e Robin Wright racconta la storia di una famiglia nei decenni, in una sola inquadratura fissa! Al cinema nel gennaio 2025.

È disponibile il trailer italiano ufficiale di Here, la nuova fatica di Robert Zemeckis, interpretata da Tom Hanks e Robin Wright: ispirato alla graphic novel di Richard McGuire pubblicata nel 2014, il film racconta la storia di più famiglie attraverso lo stesso luogo, inquadrato nel trascorrere di 100 anni, mentre i suoi personaggi invecchiano. Lo fa per giunta nella stessa inquadratura! Una sfida tecnica che riunisce ancora una volta Hanks e Zemeckis. Nei cinema italiani dal gennaio 2025.



Here: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Robert Zemeckis con Tom Hanks e Robin Wright - HD

Here, la trama del film con Tom Hanks dall'omonima graphic novel

Here racconta cento anni di una stanza o di un "luogo", in senso lato, inquadrato sempre alla stessa maniera, dove si muovono più generazioni di personaggi, che vi agiscono e invecchiano sotto i nostri occhi. Protagonisti principali della vicenda sono Richard e Margaret, interpretati da Tom Hanks e Robin Wright, ringiovaniti digitalmente all'occorrenza. Il cast comprende anche Kelly Reilly, Michelle Dockery e Paul Bettany, tra gli altri. Robert Zemeckis ha adattato col premio Oscar Eric Roth la graphic novel omonima di Richard McGuire, edita in Italia nel 2015 col titolo di "Qui" da Rizzoli / Lizard. Zemeckis, Roth e Hanks hanno fatto già squadra in passato con Forrest Gump (1994), mentre il rapporto tra Tom e Robert ha attraversato anche Cast Away (2000) e Polar Express (2004), sorvolando sull'ultima loro dubbia fatica, l'infausto remake del Pinocchio disneyano nel 2022.

Le musiche di Here saranno come sempre affidate all'indispensabile Alan Silvestri, mentre della fotografia si occuperà l'altrettanto immancabile Don Burgess, che proprio da Forrest Gump ha sostituito Dean Cundey come "occhio" di Zemeckis (con una sola eccezione: Benvenuti a Marwen, di cui si è occupato C. Kim Miles).