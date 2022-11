Hercules, il remake con un occhio a TikTok, parlano i produttori

News Cinema

Specialisti del Marvel Cinematic Universe, i fratelli Russo stanno producendo la rivisitazione dell'Hercules disneyano diretta da Guy Ritchie. Una delle ispirazioni è il mondo di TikTok. In che senso?

Si sa ancora molto poco del remake di Hercules, il film di animazione Disney del 1997: sappiamo che ci lavora Guy Ritchie come regista, forte del successo del suo nuovo Aladdin, e che alla produzione ci sono gli autori degli Avengers cinematografici, i fratelli Russo. Proprio loro, parlando con Variety, pur non potendo dire molto, hanno accennato alla fresca strategia stilistica che vorrebbero mantenere. Leggi anche Il nuovo Hercules non sarà un remake copia carbone, garantiscono i fratelli Russo

Hercules, un musical Disney con l'anima di TikTok

Joe & Anthony Russo, da poco autori su Netflix di The Gray Man, avevano già assicurato, all'annuncio del progetto nel 2020, che il loro remake dal vero di Hercules (1997, il 35° lungometraggio del canone dei Walt Disney Animation Studios) non ne sarebbe stato una copia carbone. Una rassicurazione ben accolta: da produttori, hanno scelto per la regia del nuovo Hercules il buon Guy Ritchie, che comunque non è riuscito a imprimere più di tanto il suo stile al rifacimento di Aladdin. Gli autori di Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame possono svelare un piccolo dettaglio del progetto, che dovrebbe peraltro prevedere la partecipazione di Danny DeVito come Phil, personaggio che all'epoca doppiò. Ecco cos'hanno detto a Variety:

Ci siamo chiesti come tradurlo in musical. Il pubblico di oggi è abituato a TikTok, no? Quali sono le sue aspettative, sul modo in cui un musical appare, sulla sensazione che dà? Sarà molto divertente e ci spingerà a esplorare il modo in cui si può eseguire un musical moderno.