Il nuovo Hercules non sarà un remake copia carbone, garantiscono i fratelli Russo

News Cinema

Joe & Anthony Russo, gli autori di Avengers Infinity War e Endgame, con l'Hercules della Disney vogliono evitare il copia & incolla.

Una settimana fa vi avevamo segnalato che Hercules del 1997, 35° lungometraggio animato del canone Disney, avrà un remake dal vero prodotto dai fratelli Joe & Anthony Russo, già autori di Avengers Infinity War e Avengers Endgame. Interpellati da Collider, i due hanno spiegato di essere ancora nelle fasi iniziali del progetto e di avervi aderito spontaneamente quando hanno saputo che c'era l'intenzione di realizzarlo: "Sia noi sia i nostri figli siamo fanatici di Hercules".

Al momento dell'annuncio tuttavia non si sapeva ancora quale sarebbe stato l'approccio al progetto, ora in corso di sceneggiatura ad opera di Dave Callahan: la preoccupazione principale di molti fan come chi vi scrive (ma la speranza di tanti altri, ahimè) è che si voglia seguire il solco del Re Leone o La bella e la bestia, cioè copie carbone degli originali animati, quasi a volerli sostituire. Per questo motivo ci incuriosisce molto di più Mulan (che sarebbe dovuto uscire a marzo ed è in attesa di uno slot post-Coronavirus). Con Hercules però non si dovrebbe correre questo rischio, e ci arriva come una buona notizia. Non è stato deciso se mantenerlo o meno un musical (anche se il ventilato coinvolgimento di Ariana Grande come Megara sembrerebbe confermarlo), però ci saranno novità. Ecco le parole precise di Anthony Russo:

Secondo me devi sempre portare qualcosa di nuovo, perché dal nostro punto di vista di narratori, realizzare una traduzione letterale non dà soddisfazione. L'abbiamo sempre fatto con i nostri film Marvel, non traduciamo letteralmente i fumetti perché sentiamo che se vuoi quell'esatta storia puoi andartela a rileggere. Ti diamo una storia diversa. Penso che faremo qualcosa sul solco dell'originale, ispirato da quello, ma porteremo anche elementi nuovi.