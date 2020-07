Henry Cavill in canottiera assembla un computer!

News Cinema

È diventato virale su Internet il filmato in cui l'ex Superman e attuale Geralt di Rivia di The Witcher, Henry Cavill, mostra le sue abilità tecniche assemblando un computer.

Tutti pazzi per Henry Cavill, e come potrebbe essere altrimenti? L'ex Superman e attuale Gerard di Rivia di The Witcher, attore britannico dai molti talenti e dalla voce sexy e profonda (e peggio per voi se l'avete sempre sentito doppiato) ha fatto impazzire il web, postando sul suo profilo Instagram un filmato in cui, ovviamente in canottiera, fa vedere come si assembla un computer (un gaming pc, visto che è un appassionato di videogame), dimostrando anche altre doti oltre a quelle che gli ha concesso madre Natura.

Si scherza, ovviamente, ma siamo davvero molto colpiti dal video, che vi riproponiamo, nel caso aveste voglia di imitarlo. Col suo noto sense of humour, però, Cavill avverte: "Questo tipo di contenuti non è per tutti ma è a discrezione di chi guarda. Potreste vedere molte parti che non avete mai visto prima". Forse per questo di sottofondo ha messo l'ammiccante canzone di Barry White... E comunque, a parte le battute e i doppi sensi che Cavill mette anche sui cartelli del video, siamo davvero colpiti dalla sua capacità di assemblare un pc!