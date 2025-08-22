Hedda: Tessa Thompson è una singolare Hedda Gabler nel trailer del film di Nia DaCosta dal dramma di Ibsen

News Cinema

Tessa Thompson e Nia DaCosta uniscono nuovamente le forze per Hedda, reinterpretazione del dramma di Henrik Ibsen Hedda Gabler. Del film è appena stato diffuso il trailer, che dimostra quanto la regista sia stata ben più audace dell'autore norvegese.

Non arriverà nelle sale cinematografiche ma su Prime Video, almeno negli States (il 29 ottobre) un film che riporta la regista Nia DaCosta a lavorare con Tessa Thompson, diretta insieme a Lily James in Little Woods - opera prima della regista - e nel cinecomic The Marvels. La nuova collaborazione è una versione cinematografica della celeberrima pièce di Henrik Ibsen "Hedda Gabler" e si intitola semplicemente Hedda. La notizia di oggi è che possiamo finalmente vedere il trailer.

Hedda è basato su una sceneggiatura scritta dalla stessa Nia DaCosta e vede nel cast anche Imogen Poots, Tom Bateman, Nicholas Pinnock e Nina Hoss.

Hedda: l'originale trama e l'accattivante trailer del film di Nia DaCosta

Prima di mostrarvi il trailer di Hedda, vogliamo soffermarci sulla trama del film, che differisce non poco da quella del dramma in 4 atti del celebre drammaturgo norvegese. Rappresentato per la prima volta a Monaco di Baviera nel 1891, ebbe grande successo perché raccontava una figura femminile scaltra, ambiziosa, indipendente, una donna diversa da Nora di "Casa di bambola", che già all'epoca fece scalpore per via del suo abbandono del marito. Nella pièce Hedda Gabler era consumata dall'odio e dalla gelosia e diventava una manipolatrice, spingendo l’amico intimo di un tempo Ejlert Løvborg al suicidio. Nel film di Nia DaCosta la protagonista viene invece dipinta come una regina della mondanità, che organizza party in stile Grande Gatsby e che vacilla seriamente quando sbuca fuori dal passato un suo vecchio grande amore, che è una donna. Guardando le immagini promozionali del film, non si può inoltre non notare l'interessante uso che viene fatto della musica. La DaCosta, insomma, si conferma una regista audace, innovativa e capace di spaziare fra i generi. Non dimentichiamo che nel suo curriculum figura anche l'horror Candyman, mentre nel suo futuro c'è il catastrofico 28 Years Later: The Bone Temple, nuovo capitolo della saga di Danny Boyle e Alex Garland cominciata con 28 giorni dopo.