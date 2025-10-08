Heat 2 si sposta dalla Warner Bros agli Amazon MGM Studios, Leonardo DiCaprio sempre in gioco

News Cinema

Michael Mann non è riuscito a convincere la Warner Bros. al finanziamento corposo di Heat 2, che si sposta ora alla United Artists, divisione degli Amazon MGM Studios. Leonardo DiCaprio è sempre in gioco nel ruolo che fu di Val Kilmer.

Forse anche per le attuali difficoltà economiche di un film autoriale come Una battaglia dopo l'altra, la Warner Bros. non se l'è sentita di avallare il budget corposo che Michael Mann chiedeva per il suo Heat 2, ma non tutto è perduto: finanziamento e distribuzione del progetto si sono spostati alla United Artists, costola degli Amazon MGM Studios, così nulla è cancellato e anzi Leonardo DiCaprio rimane coinvolto nel film, come interprete del personaggio che fu di Val Kilmer nell'opera del 1995, Chris Shiherlis. Leggi anche Heat 2, Michael Mann vorrebbe tornare alla pellicola, ma non ha pregiudizi sul digitale

Amazon salva Heat 2 di Michael Mann, si gira nel 2026