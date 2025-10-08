TGCom24
News Cinema

Heat 2 si sposta dalla Warner Bros agli Amazon MGM Studios, Leonardo DiCaprio sempre in gioco

Domenico Misciagna

Michael Mann non è riuscito a convincere la Warner Bros. al finanziamento corposo di Heat 2, che si sposta ora alla United Artists, divisione degli Amazon MGM Studios. Leonardo DiCaprio è sempre in gioco nel ruolo che fu di Val Kilmer.

Heat 2 si sposta dalla Warner Bros agli Amazon MGM Studios, Leonardo DiCaprio sempre in gioco

Forse anche per le attuali difficoltà economiche di un film autoriale come Una battaglia dopo l'altra, la Warner Bros. non se l'è sentita di avallare il budget corposo che Michael Mann chiedeva per il suo Heat 2, ma non tutto è perduto: finanziamento e distribuzione del progetto si sono spostati alla United Artists, costola degli Amazon MGM Studios, così nulla è cancellato e anzi Leonardo DiCaprio rimane coinvolto nel film, come interprete del personaggio che fu di Val Kilmer nell'opera del 1995, Chris Shiherlis. Leggi anche Heat 2, Michael Mann vorrebbe tornare alla pellicola, ma non ha pregiudizi sul digitale

Amazon salva Heat 2 di Michael Mann, si gira nel 2026

Sì, Heat 2 ormai si farà, grazie ai finanziamenti di Amazon, che in questo caso usa una delle sue proprietà, quell'etichetta "United Artists" che tanti decenni fa era sinonimo di opere di qualità. Non che la Warner Bros., dietro al classico Heat del 1995 con Robert De Niro, Al Pacino e Val Kilmer, non avesse intenzione di proseguire il discorso, ma forse le richieste autoriali di Michael Mann sono arrivate in un momento delicato: la Warner sta credendo molto nei film d'autore, anche a soggetto originale, ma ha rischiato già parecchio con l'ottimo Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, acclamato ma a quanto pare non in grado di rientare nei costi. Leonardo DiCaprio comunque è alieno a tali questioni, perché è prontissimo a passare da quest'ultimo film a Heat 2, cercando di giostrarlo pure con What Happens at Night dell'amico Martin Scorsese. E il team di Heat 2 ha messo a segno la collaborazione di un altro grande di Hollywood, il producer Jerry Bruckheimer.
Diversamente da quanto accade in altri casi, sappiamo con certezza di cosa parlerà Heat 2, perché sarà tratto dal romanzo che lo stesso Mann ha scritto con Meg Gardiner, pubblicandolo nel 2022: la vicenda copre due linee temporali diverse. Una segue Chris (Kilmer nel primo film, DiCaprio forse nel secondo), mentre cerca di sfuggire alla polizia e a Hanna (Pacino nel primo film), dopo la rapina finita male. L'altra vicenda si svolge nel 1988, raccontando i primi colpi della banda di McCauley (De Niro nel primo capitolo) e Chris, mentre Hanna sta facendo carriera nel Dipartimento di Polizia di Chicago.

Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
