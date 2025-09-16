Heat 2, Leonardo DiCaprio è nel cast? il film sarebbe pronto a partire

News Cinema

World of Reel ha captato una notizia importante: non solo il sofferto Heat 2 di Michael Mann sarebbe finalmente pronto a partire presso la Warner Bros., ma Leonardo DiCaprio avrebbe firmato per un ruolo nell'atteso sequel. E non sarebbe solo, in tema di attori di rilievo.

Stando a World of Reel, la Warner Bros. avrebbe finalmente ceduto sul grande budget chiesto da Michael Mann per dare vita al suo Heat 2: cosa più importante, Leonardo DiCaprio avrebbe firmato per essere nel cast del sequel, accompagnato da altri nomi di rilievo, tra i quali uno che con Mann ha lavorato molto di recente. Per DiCaprio, tra poco sul grande schermo con l'ultimo lavoro di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra, significherebbe allungare la lista di grandi autori cinematografici con i quali ha collaborato. Si attendono conferme.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/heat-la-sfida/1125/video/?vid=4944" title="Heat - La Sfida: il trailer del film">Heat - La Sfida: il trailer del film</a>

Leonardo DiCaprio è in Heat 2, è praticamente sicuro: il sequel di Michael Mann parte

Per qualche tempo l'ottantaduenne Michael Mann aveva pensato di mantenere Heat 2, seguito del suo gioiello Heat (1995) con Robert De Niro, Al Pacino e Val Kilmer, solo come un romanzo (edito in Italia da Harpercollins, scritto con Meg Gardiner). Si era però poi battuto per farlo diventare un film, com'era prevedibile data la sua vocazione artistica primaria: la Warner Bros. aveva però serie remore sul budget richiesto per il progetto, sui 200 milioni di dollari, una cifra decisamente molto alta per un film autoriale, cupo e al 90% vietato ai minori.

Le cose si sarebbero sbloccate, stando alle voci, perché Mike De Luca e Pam Abdy, responsabili della Warner Bros. Pictures, hanno inanellato una serie di successi negli ultimi mesi (Un film Minecraft, I peccatori, Weapons, The Conjuring - Il rito finale), rientrando nelle grazie del boss David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery. Ne avrebbero approfittato per farsi passare questo progetto e, approfittando della vicinanza di Leonardo DiCaprio alla major con l'immimente Una battaglia dopo l'altra, avrebbero negoziato con la star un contratto già firmato. Non solo Heat 2 sarebbe perciò al cinema con una star assoluta come DiCaprio, ma a quanto pare nel resto del cast sarebbero già scritturati Austin Butler e Adam Driver, che per Mann ha di recente intepretato Ferrari nel 2023. Un bel colpo, se tutto questo venisse confermato a breve.

Le riprese dovrebbero iniziare nel 2026, affiancandosi a un altro importante impegno di Leo l'anno prossimo, il film di Martin Scorsese su una storia vera di malavita alle Hawaii, ideato e cointerpretato da Dwayne Johnson: nel cast c'è anche Emily Blunt, la produzione è Disney/20th Century Studios. Leggi anche Heat 2 di Michael Mann, il progetto al momento sembra in stallo