He Bled Neon: Rita Ora si aggiunge al cast del thriller

Tra non molto incontreremo la sua Regina di Cuori ma, nel frattempo, Rita Ora ha già segnato un altro impegno in agenda: è stata coinvolta nel cast di He Bled Neon.

Rita Ora continua a coltivare la sua presenza nell’industria dell’intrattenimento. Dopo il ruolo di Regina di Cuori nell’imminente Descendants: L’ascesa di Red che la coinvolgerà a tutto tondo in un prodotto Disney, la popstar ruberà la scena in un thriller. Si intitola He Bled Neon e, secondo Deadline, coinvolgerà nel cast anche Joe Cole, Jack O’Connell e Marshawn Lynch.

He Bled Neon: Rita Ora coinvolta nel cast del thriller

Secondo quanto riferito da Deadline, He Bled Neon sta già suscitando interesse e andrà sul mercato per l’acquisto durante la prossima edizione del Festival di Cannes. Il protagonista è Joe Coel che interpreta Ethan, un uomo che raggiunge Las Vegas per una triste circostanza. Suo fratello è morto e, pur avendo perso i contatti da tempo, decide di presentarsi al suo funerale. A complicare ulteriormente le cose è il mistero dietro la morte del fratello. Per svelare la verità, Ethan si inoltrerà nel mondo sotterraneo della città illuminato dai neon. Alla regia Drew Kirsch: He Bled Neon rappresenterà la sua opera prima, ma il suo nome è stato spesso associato ai videoclip di star della musica come Shakira, Imagine Dragons e Taylor Swift (nel suo caso ha diretto i videoclip di Lover e You Need To Calm Down).

Come riporta Collider, la sceneggiatura del thriller è stata realizzata a quattro mani da Tim Cairo e Jake Gibson. La trama trae spunto dalla storia vera del co-fondatore di XYZ, Nate Bolotin, che l’avrebbe basata sulle proprie esperienze di crescita a Las Vegas. Non è chiaro chi interpreterà Rita Ora nel film. Sappiamo, però, che tra non molto la cantante approderà anche su Disney+ nel cast di Descendants: L'Ascesa di Red, quarto capitolo della saga fantasy dove i protagonisti sono i figli di eroi e villain del mondo Disney. Di fatto Rita Ora interpreterà proprio la Regina di Cuori, personaggio iconico di Alice nel Paese delle Meraviglie.